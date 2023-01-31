Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше заявляв, що Угорщина та Австрія є єдиними країнами ЄС, які відмовилися передати Україні зброю.

Австрія і Угорщина продовжать дотримуватися політики відмови у військовій допомозі Україні.

Про це в Будапешті в ході зустрічі заявили міністри оборони Австрії Клаудія Таннер і Угорщини Крістоф Салай-Бобровницький, повідомляє oe24.at.

"Позиція Австрії та Угорщини щодо війни в Україні ясна, оскільки обидві країни не відправляють зброю в зону конфлікту", – заявили міністри на спільній прес-конференції.

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За словами міністрів, їхні країни не надають допомогу Україні "щоб запобігти подальшій ескалації", але залишаються "на боці миру" і продовжать надавати гуманітарну допомогу біженцям.

Раніше влада Угорщини заявляла, що піддавалася тиску через українських біженців.

Війна в Україні та позиція Угорщини

Угорщина неодноразово критикувала санкції ЄС проти Росії, заявляючи, що вони не змогли суттєво послабити РФ, проте можуть підірвати європейську економіку.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан неодноразово відмовлявся ввести санкції проти РФ, а також саботував допомогу Україні.

Станом на 20 січня 2023 року Угорщина заблокувала 500 млн євро військової підтримки ЄС Україні.

27 січня 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна накладе вето на будь-які санкції Євросоюзу проти РФ, що стосуються ядерної енергетики.

У серпні 2022 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Угорщина та Австрія є єдиними країнами ЄС, які відмовилися передати Україні зброю.

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