Російські окупанти почали розуміти, що їхні війська не такі вже й сильні, а системи ППО не такі надійні.

У війні в Україні вже розпочався переломний момент. Прикладами цього є останні події в окупованому Криму, зокрема, регулярні вибухи.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов в ефірі телемарафону у середу, 24 серпня.

За словами Буданова, окупанти почали розуміти, що їхні війська не такі вже й сильні, системи ППО не такі надійні, а армія не здатна захистити тимчасово захоплену українську територію.

"Вони надто переоцінили свою армію. Це зовсім не друга армія світу, ніяк не друга, і навіть не четверта. І розплата прийде, і розуміння того, що приходить розплата. Ось вона якраз і приходить до людей тоді, коли вони особисто починають бачити та відчувати, що війна не десь там, а це в них. Тому переломний момент уже розпочався", - сказав керівник ГУР.

Як раніше повідомляв УНІАН, Збройні сили України тепер диктують росіянам хід війни і змушують їх до непопулярних військових кроків, що є переломним моментом у протистоянні.

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