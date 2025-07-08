Також вперше в МЗС створене управління НАТО.

В Міністерстві закордонних справ України змінили структуру, створивши управління недружніх країн: до його відповідальності увійдуть не лише Росія та її поплічники. Як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соціальній мережі Facebook, в МЗС затверджено нову структуру.

"Назавжди у минулому залишаться часи, коли в МЗС був департамент, в назві якого було слово "роззброєння". Це було давно, але колись такий підрозділ дійсно існував. Україна більше ніколи не буде роззброюватися. Тому в сучасній структурі матимемо Департамент міжнародної безпеки та оборони України", - відзначив Сибіга.

Крім того, серед регіональних департаментів в МЗС тепер буде перший та другий європейські, департаменти Латинської Америки та Карибського Басейну, Азії та Тихого океану, Близького Сходу та Північної Африки, Африки та регіональних африканських організацій.

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"Це приведе структуру нашого МЗС у відповідність до європейських стандартів і практик", - додав Сибіга.

Водночас, управління США та Канади буде відʼєднане від департаменту Латинської Америки та Карибського Басейну, бо це окремий напрям роботи, який не може "змішуватися" разом з латиноамериканськими справами.

Відтепер в МЗС спеціальний представник буде лише з питань Африки. Як додав Сибіга, Близький Схід і Північна Африка (так званий регіон MENA) "відʼєднуються" в окремий департамент. Міністр наголосив:

"А ще у нас тепер будуть деякі нові окремі управління. Наприклад, управління недружніх країн. Сюди будуть входити не лише Росія, але і її поплічники, такі як Північна Корея або Білорусь. Тут ідеться не про двосторонні відносини, а про протидію загрозам. Україна обороняється від повномасштабної агресії і наша політика має надавати пріоритет нейтралізації загроз. Це управління куруватиме перший заступник".

Разом з тим, Центральна Азія буде виведена в окреме управління.

"Створюється також окреме управління санкційної політики. Давно назріле рішення. Питання санкцій було "розкидане" між різними департаментами. Створення окремого структурного підрозділу дозволить консолідувати процеси та підвищити ефективність санкційної роботи. Зараз багато завдань як з посилення тиску, так і з координації елементів різних пакетів, синхронізації, аналізу дотримання санкційних режимів, закриття шляхів їх обходу тощо", - відзначив міністр.

До того ж, департамент економічної дипломатії та відновлення займатиметься не лише відкриттям нових ринків і сприянням українським експортерам та залученням інвестицій, але і процесами залучення міжнародної підтримки у відновленні України.

"Ми також створюємо в МЗС окреме управління НАТО. Це свідчення пріоритетності нашого шляху до вступу в Альянс. Раніше інтеграція до ЄС і НАТО була обʼєднана в один департамент ЄС і НАТО, так званий "ДЄН". Тепер у нас буде департамент Європейського Союзу та управління НАТО. Департамент працюватиме вже над безпосереднім вступом України в ЄС. Управління НАТО додасть нового імпульсунашій інтеграції на шляху до повноправного членства в Альянсі", - наголосив Сибіга.

Окрема увага приділятиметься українцям за кордоном. Сибіга повідомив:

"Якщо раніше МЗС мало управління закордонного українства, то тепер ми створюємо окремий департамент світового українства та гуманітарної співпраці".

А департамент міжнародного права та міжнародно-правової протидії агресії займатиметься зокрема притягненням Росії та росіян до відповідальності за вчинені звірства.

Робота українського МЗС

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2024 року МЗС спростило процедуру отримання консульских послуг для українців за кордоном. У цьому зв’язку було запущено роботу платформу "е-Консул".

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