Хренін стверджує, що навчання "Захід-2025" не націлені проти "когось".

Влада Білорусі "відсунула" від кордонів із країнами НАТО навчання "Захід-2025", які республіка планує разом із РФ провести у вересні. Про це заявив міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін.

"Ми прийняли рішенння про зниження параметрів навчань "Захід-2025" і перенесення їх основних маневрів углиб території Республіки Білорусь від західних кордонів", - сказав міністр.

У Міністерстві оборони країни стверджують із посиланням на Хреніна, що військові навчання "Захід-2025" не націлені проти "когось", а перенесення їх основних маневрів углиб території Білорусі нібито свідчить про готовність до діалогу і зниження напруженості в регіоні.

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"За інтенсивністю та масштабами навчання "Захід" завжди були непорівнювані з тими заходами оперативної та бойової підготовки, які проводять у Європі", - заявив Хренін.

Навчання "Захід-2025": що відомо

Як повідомляв УНІАН, у 2024 році генштаби ЗС РФ і Білорусі почали підготовку до проведення масштабних спільних навчань "Захід-2025". Зокрема, міністр оборони РБ Віктор Хренін заявив, що в Мінську відбулось засідання спільної колегії міністерств оборони двох країн, де обговорювалась підготовка до навчань.

На той момент Хренін не уточнював, скільки саме військовослужбовців задіють у навчаннях і де конкретно вони відбудуться. У той же час західні ЗМІ писали, що наприкінці 2021 року близько 200 000 солдат взяли участь у таких навчаннях, які РФ використала в якості прикриття для підготовки повномасштабного вторгнення в Україну.

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