Міністерство закордонних справ України дало розпорядження закордонним дипломатичним установам із 18 травня відновити прийом заяв на вчинення консульських дій чоловікам призовного віку.
Як повідомляє прес-служба відомства, фахівці МЗС актуалізували нормативні документи та внесли зміни до алгоритмів інформаційно-комунікаційних систем, що дозволило привести консульську діяльність у відповідність до закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".
З 18 травня чоловіки віком 18-60 років, які перебувають за кордоном, мають можливість подати заяви на отримання консульських послуг.
"Згідно з новим законодавством, поряд із документами, які необхідні для отримання обраної консульської послуги, такі заявники мають також подати свій військово-обліковий документ у паперовому (ВОД) або електронному вигляді (е-ВОД). При цьому слід звернути увагу, що паперовий документ можна буде подавати лише до початку роботи електронного кабінету призовника, в якому кожен зможе самостійно сформувати електронний документ", - підкреслили в МЗС.
Паперовий чи електронний військово-обліковий документ для отримання консульських послуг можна не подавати у трьох випадках.
"По-перше, якщо йдеться про оформлення посвідчення особи на повернення в Україну (т.зв. "білий паспорт"). По-друге, коли консульська дія вчиняється в інтересах дитини, другий з батьків якої є іноземцем або особою без громадянства. По-третє, якщо за консульською послугою звертається арештований або позбавлений волі заявник", - пояснили в міністерстві.
Надання консульських послуг для чоловіків за кордоном:
Як повідомляв УНІАН, послуги стали недоступними для українців призовного віку за кордоном з 23 квітня. Тоді Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що "знаходження за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед Батьківщиною".
Це викликало хвилю обурення серед громадян за кордоном. До прикладу, у Варшаві 300 українців заблокували паспортний сервіс ДП "Документ" з вимогою повернути їм паспорти.