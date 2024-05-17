Технічна пауза в прийомі нових заяв на надання консульських послуг добігає кінця.

Міністерство закордонних справ України дало розпорядження закордонним дипломатичним установам із 18 травня відновити прийом заяв на вчинення консульських дій чоловікам призовного віку.

Як повідомляє прес-служба відомства, фахівці МЗС актуалізували нормативні документи та внесли зміни до алгоритмів інформаційно-комунікаційних систем, що дозволило привести консульську діяльність у відповідність до закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

З 18 травня чоловіки віком 18-60 років, які перебувають за кордоном, мають можливість подати заяви на отримання консульських послуг.

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"Згідно з новим законодавством, поряд із документами, які необхідні для отримання обраної консульської послуги, такі заявники мають також подати свій військово-обліковий документ у паперовому (ВОД) або електронному вигляді (е-ВОД). При цьому слід звернути увагу, що паперовий документ можна буде подавати лише до початку роботи електронного кабінету призовника, в якому кожен зможе самостійно сформувати електронний документ", - підкреслили в МЗС.

Паперовий чи електронний військово-обліковий документ для отримання консульських послуг можна не подавати у трьох випадках.

"По-перше, якщо йдеться про оформлення посвідчення особи на повернення в Україну (т.зв. "білий паспорт"). По-друге, коли консульська дія вчиняється в інтересах дитини, другий з батьків якої є іноземцем або особою без громадянства. По-третє, якщо за консульською послугою звертається арештований або позбавлений волі заявник", - пояснили в міністерстві.

Надання консульських послуг для чоловіків за кордоном:

Як повідомляв УНІАН, послуги стали недоступними для українців призовного віку за кордоном з 23 квітня. Тоді Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що "знаходження за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед Батьківщиною".

Це викликало хвилю обурення серед громадян за кордоном. До прикладу, у Варшаві 300 українців заблокували паспортний сервіс ДП "Документ" з вимогою повернути їм паспорти.

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