Тепер українцям за кордоном не треба буде двічі їздити до консульства за багато кілометрів для подачі та отримання документів.

Міністерство закордонних справ України спростило процедуру отримання консульских послуг для українців за кордоном. Про це йдеться у пресрелізі МЗС, який є у розпорядженні УНІАН.

Зокрема, 20 грудня Кабінет Міністрів України ухвалив розроблену МЗС постанову "Про реалізацію експериментального проєкту щодо надання окремих публічних послуг та вчинення окремих консульських дій за заявами осіб, які перебувають за межами України, що подаються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та/або інформаційно-комунікаційної системи "е-Консул".

"МЗС продовжує розбудовувати сучасну, мобільну, цифрову та сервісно-орієнтовану консульську службу, здатну адекватно й оперативно реагувати на теперішні та майбутні виклики", - повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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При цьому, завдяки ухваленню постанови громадяни України за кордоном отримають такі нові можливості:

Оформлення ID-карток із доставкою готової картки поштою (потрібен лише один візит до посольства чи консульства для подання документів); Оформлення закордонних паспортів за один візит для збору біометричних даних із подальшим отриманням готового документа поштою; Реєстрація в Державному реєстрі платників податків через посольства та консульства; Обмін посвідчення водія або отримання його після втрати чи викрадення; Комплексна послуга для оформлення новонароджених, яка включає:

державну реєстрацію народження дитини (видача свідоцтва про народження);

реєстрацію дитини громадянином України;

внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру (присвоєння УНЗР);

реєстрацію дитини в Державному реєстрі платників податків.

Крім того, відтепер заяви про надання послуг можна буде подавати через портал або мобільний додаток Дія.

"Переконаний, що мільйони наших громадян за кордоном оцінять нововведення, які спрощують доступ до послуг МЗС шляхом цифровізації. Для подачі та отримання документів двічі їхати за багато кілометрів не потрібно. Це є реальною економією часу та коштів для наших громадян", - зазначив Сибіга.

Диджиталізація консульских послуг

Як повідомляв УНІАН, у серпні уряд України ухвалив постанову про створення інформаційно-комунікаційної системи "е-Консул", яка надаватиме низку послуг для українців за кордоном. Деякі консульські дії повністю перейшли в онлайн.

Спочатку цифрова платформа, створена міністерством, працювала в закритому режимі. У ній тестували оновлену електронну чергу, електронні кабінети заявника та консула, автоматизовані пілотні послуги у сфері нотаріату, оформлення довідок тощо.

Одночасно система проходила необхідні безпекові перевірки, тестування на наявність вразливостей, міцність алгоритмів шифрування даних та стійкість до пікових навантажень.

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