Перебувати в парламенті можуть лише до 30 представників засобів масової інформації.

Журналістів знову допустили до роботи у Верховній Раді України, але є низка обмежень.

Як передає кореспондент УНІАН, з поверненням журналістів до Ради їх привітали голова ВР Руслан Стефанчук та голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Працювати в парламенті, в приміщенні прес-центру, журналісти мають, суворо дотримуючись встановлених правил та обмежень. Для представників ЗМІ облаштували спеціальні місця для роботи.

Раніше під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну журналісти не мали доступу та не могли відвідувати парламент. Таким чином, ЗМІ повернулися до роботи в Раді після понад дворічної перерви.

На сайті ВР зазначається, що Стефанчук підписав Розпорядження про допуск журналістів до Верховної Ради України в умовах дії воєнного стану.

"Відтак журналісти медіа мають можливість висвітлювати діяльність Верховної Ради України безпосередньо у приміщенні українського парламенту. Відповідне Розпорядження "Про деякі питання організації роботи журналістів у Верховній Раді України дев’ятого скликання в умовах дії воєнного стану в Україні" підписав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук", - йдеться у повідомленні.

Цим Розпорядженням затверджено Положення "Про акредитацію медіа при Верховній Раді України дев’ятого скликання на період дії воєнного стану в Україні".

Зауважується також, що 7 травня Стефанчук та керівник Апарату ВР В’ячеслав Штучний провели зустріч із журналістами та поінформували їх про особливості роботи медіа у прес-центрі ВР, зокрема щодо дій під час оголошення повітряної тривоги.

"Нині для представників медіа створено необхідні умови для висвітлення роботи єдиного законодавчого органу. Це - спеціально обладнані робочі місця, місце для брифінгу, запису інтервʼю, трансляції засідань тощо. Під час зустрічі журналістам пояснили принцип роботи прес-центру під час засідання парламенту, особливості допуску до будівлі парламенту, з огляду на питання безпеки, та вимоги, яких необхідно дотримуватись", - йдеться у повідомленні.

Також представникам медіа показали найпростіше укриття будівлі парламенту, куди вони будуть зобов’язані спускатися під час повітряної тривоги.

Під час зустрічі Стефанчук наголосив, що, "попри обмеження під час дії воєнного стану, вкрай важливо, щоби журналісти мали можливість висвітлювати діяльність єдиного законодавчого органу".

"Він також поінформував, що, з огляду на необхідність дотримання безпекових вимог, які насамперед стосуються життя та здоров’я журналістів, їх максимальна кількість у прес-центрі може становити до 30 осіб, з огляду також на кількість місць у найпростішому укритті будинку Верховної Ради України, де проводяться пленарні засідання, і, водночас, з огляду на кількість народних депутатів України, працівників Апарату, військовослужбовців Управління державної охорони України, які перебувають на робочих місцях у будівлі українського парламенту", - зауважується у дописі.

Воєнний стан в Україні - останні рішення Ради

8 травня Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану до 11 серпня. Також парламент підтримав продовження строку проведення загальної мобілізації до тієї ж дати.

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