Там зазначили, що подібні звинувачення придумані саме в Кремлі.

СБУ оприлюднила свою позицію щодо звинувачення з боку Придністров’я про нібито участь служби в підготовці теракту.

"Будь-які заяви представників так званого "Міністерства державної безпеки" фейкової "Придністровської народної республіки" щодо участі СБУ в підготовці теракту слід розглядати виключно як провокацію, зрежисовану в Кремлі", - йдеться у повідомленні СБУ.

В СБУ закликали не сприймати всерйоз "нісенітниці, за поширенням яких вбачається чітка мета росії розхитати ситуацію на території, яка фактично є окупованою та підконтрольною їй", звинувативши в цьому Україну.

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"Брехня та провокації – один із видів зброї, яким активно користується рф. Але сьогодні весь світ бачить справжнє обличчя країни-агресора та не вірить заявам ні росії, ні її сателітів", - підсумували в СБУ.

Звинувачення Придністров'я на адресу СБУ

Міністерство держбезпеки Придністров'я заявило, що СБУ готувала замах на деяких посадових осіб Придністров'я. "Підозрювані затримані", - уточнили там.

При цьому російські ЗМІ тут же повідомили, що йшлося про замах на главу "республіки" Вадима Красносельського.

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