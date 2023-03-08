Наступна ціль: як Росія намагається розхитати ситуацію в Молдові

Попередження України усьому світові про те, що або РФ треба зупинити на нашій території, або вона полізе далі – не пустий звук. Наразі Кремль намагається розхитати ситуацію в Молдові. УНІАН розпитав експертів, навіщо Росії Молдова, наскільки небезпечним є російський анклав в Придністров’ї та чи існує ризик відкриття "другого фронту" для України.

Напередодні 24 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка викрила плани Кремля щодо захоплення Молдови шляхом штучного держперевороту.

Цю інформацію підтвердила і президентка Молдови Мая Санду. За її словами, мова йшла про намір проросійських сил влаштувати в Кишиневі низку диверсій із захопленням державних установ та поваленням влади. На думку голови служби розвідки та безпеки Республіки Молдова Александра Мустяце, жодних сумнівів у намірах РФ здійснити вторгнення ще й до Молдови - немає.

"Мета РФ — створення коридору із Придністровським регіоном, який є територією Молдови. Тож ми можемо чітко сказати, що так, вони мають намір дійти сюди, з'єднатися. Їхні наміри щодо Кишинева ми можемо обговорювати, але це реальний і дуже високий ризик", - зазначив Мустяце.

Високі ризики

"Руку Москви" легко помітити на мітингах, які нещодавно відбувалися в Молдові – за участі іноземців та колишніх молдавських силовиків. Голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко вказує, що на мітингах можна, наприклад, побачити колишнього голову контррозвідки, полковника СІБ Іон Маху та екс-начальника Генштабу Ніколая Донцу.

"Використані ними старі знайомства та вплив роблять протести не просто стихійними. Це реальний ризик, що молдавські спецслужби в момент "Х" будуть недієздатні, подібно до ситуації з СБУ в перші місяці російського вторгнення в Україну у 2014 році", — говорить Божко.

Ба більше, на протестах в Молдові навіть з’явився окремий рух "Народний Щит", сформований з-поміж колишніх силовиків.

"Вперше рух виник під час протестів партії "Шор" проти президентки Санду в листопаді 2022 року. Це були люди з синіми пов’язками. Нині в них чорна уніформа й засоби зв’язку. Кількість — 400-500 осіб по всій країні. Це колишні афганці, десантники, прикордонники, карабінери та співробітники СІБ. Люди явно не пенсійного віку", — розповідає Божко.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик не виключає, що саме такі угруповання разом з російськими військовими у Придністров’ї можуть бути використані РФ для захоплення будівель у Кишиневі.

"Говорити про повноцінну агресію з боку ПМР я би не став. Але те, що ГРУ російської армії можуть бути використані для підтримки так званого повстання чи "народної революції" проти режиму Санду — цілком можливий сценарій", — вважає Кулик.

За його словами, Маю Санду вже неодноразово попереджали про російські плани щодо Молдови: "Натомість Молдова продовжує говорити про переговорний процес щодо Придністров’я, не хоче втрачати позицій на російських ринках, веде з РФ газові переговори… Проросійська партія "Шор" автобусами звозить людей на проплачені мітинги, а Кишинів до цього часу не заборонив її діяльність… Тому сценарії з розхитуванням ситуації поки продовжаться", — переконує експерт.

Проте ситуація не безнадійна. Принаймні впродовж останнього року влада Молдови почала рішучіше вказувати росіянам "на двері". Мова і про розгляд Конституційним судом республіки питання заборони проросійської партії "Шор", і про ухвалення парламентом Молдови революційного закону проти сепаратизму, і про вирішення "мовного питання", яке традиційно тригерить Москву… Ба більше, після падіння чергової ракети, внаслідок російського обстрілу України, на території Молдови, представника посольства РФ було оголошено персоною нон грата. А новообраний прем’єр країни Дорін Речан торкнувся ще однієї болючої для Росії теми – демілітаризації Придністров’я та виведення звідти російських військ.

Страшилки Кремля

Не дивно, що реакція РФ на дії Молдови стає дедалі більш агресивною. Якщо рік тому голова МЗС РФ Сергій Лавров лише "натякав" на необхідності захисту російськомовних в Молдові та "особливий статус" для Гагаузії, наразі відкрито погрожує війною. Так, за його словами, через свій євроатлантичний вектор Молдова ризикує "піти шляхом України".

"Її вже готують на цю роль (другої України, — УНІАН)", — заявив Лавров.

"Порадив" бути обережнішими в заявах щодо росіян в ПМР і речник Путіна Дмитро Пєсков, який назвав заклик до демілітаризації "антиросійською історією".

А речниця МЗС РФ Марія Захарова раптом згадала страшилку про "брудну бомбу", яку ЗСУ, нібито, вже підготували, аби підірвати на території... Придністров’я. При цьому, у МЗС РФ заявили, що будь-які дії, які становлять загрозу безпеці "миротворчому контингенту" й військам РФ та складам у Ковбасній, розглядатимуться як напад на саму РФ.

"Росія, як завжди, бреше та сіє паніку, - розповідає екс-міністр оборони Молдови Анатолій Шалару. – Вони хочуть налякати весь світ. Але річ у тім, що згаданий склад має особливу конструкцію: він розташований глибоко під землею. Навіть якщо по ньому буде завдано удару, він не вибухне "за одну секунду"".

Натомість політолог Віталій Кулик вбачає іншу загрозу від складів боєприпасів в Придністров’ї, зокрема для Молдови: "Там 22 тисячі тонн... Це багато стрілецької зброї та боєприпаси, якими вони ще можуть скористатись. Якість зберігання зброї і раніше була вкрай низькою, а зараз має ознаки техногенної катастрофи. Це загроза розповзання зброї зі складів у Ковбасній. Придністровців вже неодноразово ловили на торгівлі зброєю з країнами Африки".

У будь-якому разі не можна забувати, що Росія вже вдавалась до залякувань Молдови у квітні 2022 року. Тоді, за даними ГУР МОУ, мешканцям ПМР розсилались смс-повідомлення про, нібито, підготовку ракетного обстрілу Придністров’я з боку України. І, за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, не можна виключати, що Росія справді готує такий обстріл Молдови, щоб "зробити винною" Україну.

На його переконання, саме з цим може бути пов’язано зменшення масованих ракетних обстрілів України: "Можливо, зараз РФ береже ракети, щоб накопичити їх достатню кількість. Вже 150 ракет буде достатньо, щоб залишити Молдову без світла, зв’язку та з мінімальним спротивом армії. Після обстрілу буде деморалізація. Якщо росіянам вдасться, захоплення влади в Молдові може відбутись доволі швидко".

Коваленко нагадує, що наразі в ПМР перебуває до 9 тисяч особового складу.

"Це 14 неповноцінних батальйонно-тактичних груп. Три БТГ можуть відрізати північну Молдову від центральної по лінії аеродром Меркулешти – Бєльці - Фалешти. А дві БТГ — контролювати південну частину Молдови, де знаходиться Гагаузія. Їм треба контролювати виключно логістику, траси. Тоді центральна Молдова буде повністю ізольована, щоб протягом 24-48 годин дістатися Кишинева та змінити владу в країні", — розмірковує експерт.

Надія на Україну

Однак, на думку екс-міністра оборони Молдови Анатоля Шалару, такий сценарій буде складно реалізувати з огляду на велику кількість українських сил протиповітряної оборони в Одеській області.

"Думаю, поки російські ракети будуть летіти в бік Молдови, їх зіб’ють над Одещиною. А контингент РФ в ПМР останні сім років обмежується кількістю від 1200 до 2200 осіб. Коли я був міністром оборони, ми заборонили ротацію, тому більшість контингенту в ПМР не росіяни, а місцеві. Вони не захочуть за 150 євро на місяць йти та вмирати за Путіна. Армія Придністров’я може зібрати до 10 тисяч осіб, але воювати захочуть до 5% з них", - переконаний Шалару.

З ним погоджується колишній постпред Молдови в ООН Олексій Тулбуре та підкреслює, що армія Придністров’я має надто слабку бойову підготовку, стару радянську зброю й не є серйозною загрозою. А справитись з нею Молдові допоможе ще й Румунія.

"Якщо вчинять якісь дії стосовно Кишинева, буде миттєво звернення до Києва та Бухаресту. ЗСУ розберуться з ними протягом доби", – впевнений екс-посол.

В Україні поки що виключають ймовірність відкриття другого фронту на південному заході, навіть попри те, що з 1 березня в ПМР була оголошена мобілізація "для воєнних зборів". За словами представника оперативного штабу Одеської ОВА Сергія Братчука, єдиною загрозою з Придністров’я сьогодні залишається проникнення диверсантів.

"Ми відзначаємо, що там намагаються інформаційно "надувати щоки". Треба спитати мешканців, які зараз намагаються масово тікати до Молдови, чому ж вони не йдуть на ці збори? Люди розуміють, що за цим стоїть. Існуючі ризики — можливий плацдарм для підготовки ДРГ, які можуть працювати як в напрямку Молдови, так і в напрямку України. Але тут в наших спецслужб є досвід. Сподіваюсь, що ситуація залишиться контрольованою й надалі", — зазначив Братчук.

Проте, за словами президента України, в разі спроби Росії використати територію Придністров’я для відкриття другого фронту, Україна буде готова допомогти Молдові. Та й в самому Кишиневі, схоже, давно зрозуміли: зберегти незалежність та євроінтеграційний курс країні допоможе лише послідовна протидія Росії разом зі справді дружніми сусідами.

Анастасія Світлевська