Відповідне рішення ухвалив Восьмий апеляційний адміністративний суд відповідно до запиту Мін'юсту України.

В Україні офіційно заборонили діяльність партії колишнього президента України Віктора Януковича - Партії регіонів. Раніше екс-лідер країни головував там у 2003-2010 роках.

Відповідне рішення у вівторок, 21 лютого, прийняв восьмий апеляційний адміністративний суд, як йдеться на сторінці відомства в Facebook.

"21 лютого 2023 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № П/857/1/23 Про заборону політичної партії "Партія регіонів", - йдеться в повідомленні.

У публікації згадується, що відповідним ініціатором справи про заборону партії стало Міністерство юстиції України.

Також у рамках свого вердикту суд зобов'язав членів партії передати майно, кошти та інші активи, а також активи обласних, міських, районних організацій, первинних організацій та інших структурних утворень у державну власність України.

Там пообіцяли незабаром опублікувати офіційний текст про заборону партії на сайтах Мін'юсту і ВР.

Заборона Партії регіонів в Україні - що передувало

Відзначимо, що у 2010 році колишній президент України Віктор Янукович балотувався в лідери країни від імені Партії регіонів.

Пізніше, після втечі Януковича в Російську Федерацію на тлі Революції Гідності у 2014 році, "регіонали" спробували відхреститися від діяльності свого колишнього голови й офіційно звинуватили його в малодушності тв зраді України.

У цьому ж році партія фактично припинила свою діяльність, проте її колишні члени продовжили висловлювати проросійські погляди у складі нових політичних об'єднань, зокрема, партії ОПЗЖ (Опозиційна платформа - за життя). Її діяльність офіційно заборонили 20 Червня 2022 року.

Всього у 2022 році за ініціативою Міністерства юстиції суд заборонив діяльність більше десятка політичних партій: ОПЗЖ, "Опозиційний блок", партію Шарія, партію "Наші", Комуністичну партію та інші.

Вас також можуть зацікавити новини: