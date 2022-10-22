У цьому переліку, зокрема, "Опозиційний блок" та "Партія Шарія".

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України відхилив апеляційну скаргу "Соціалістичної партії України" і, таким чином, остаточно заборонив її діяльність.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Відтепер в Україні повністю заборонена діяльність вже 12 проросійських політсил", - зазначили у Службі безпеки.

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Повідомляється, що рішення про заборону функціонування "Соціалістичної партії України" було ухвалене на підставі указу президента та рішення Ради національної безпеки і оборони. В їх основі - докази деструктивної діяльності партії, зібрані в рамках реагування СБУ на загрози нацбезпеці.

"Йдеться передусім про демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики Росії як на рівні керівництва, так і "звичайних" членів цього партійного об'єднання", - пояснили у СБУ.

Таким чином, ця політична сила поповнила список заборонених раніше проросійських політичних партій, серед яких: "Опозиційний блок", "Соціалісти", партія "Справедливості та розвитку", "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", "Ліва опозиція", "Партія Шарія", "Союз лівих сил", "Опозиційна платформа - За життя" та "Прогресивна соціалістична партія України".

У СБУ зауважили, що в ході слідчо-оперативних дій було доведено, що представники цих політичних сил брали безпосередню участь у встановленні окупаційного режиму на захоплених Росією територіях України; ​організації та проведенні на цих територіях фейкових "референдумів".

Також зазначається, що від початку широкомасштабного вторгнення Росії за фактами діяльності їх функціонерів слідчі СБУ розпочали понад 80 досудових розслідувань, у тому числі щодо депутатів рад різного рівня; у межах цих проваджень оголосили 37 підозр.

"Окремі фігуранти цих проваджень переховуються від правосуддя, у тому числі на території РФ. СБУ наголошує на невідворотності покарання за злочини проти національної безпеки України і надалі відстоюватиме інтереси держави у подібних судових справах", - йдеться у повідомленні.

Заборона проросійський політпартій в Україні

В Україні з початком повномасштабного вторгнення РФ почали активно забороняти політичні партії з проросійськими поглядами.

Серед заборонених партівє ОПЗЖ, Компартія, Партія Шарія та Опоблок.

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