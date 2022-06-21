Перед війною Кива виїхав за межі України. За даними ЗМІ, він перебував в Іспанії.

Підозрюваний у державній зраді екс-нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива, ймовірно, оселився в елітному котеджному містечку Agalarov Estate у Підмосков’ї.

На це вказують відео, опубліковані ним у телеграм-каналі та проаналізовані журналістами Bihus.Info.

До Москви колишній парламентар перебрався вже після 24 лютого. У російській столиці зрадник пересувається у броньованому Toyota Land Cruiser 200 за 15-20 мільйонів рублів.

Завдяки опублікованим Кивою роликам журналістам вдалося встановити, що той їздить у Москву з боку села Покровське по Новоризькому шосе Підмосков'я.

Крім того, екс-депутат записував кілька відео безпосередньо на території котеджного містечка Agalarov Estate, неподалік Покровського.

Мати Киви, який веде антизахідну пропаганду, найімовірніше мешкає в Іспанії, у провінції Аліканте. Це також підтверджується відео, опублікованими Кивою, де він сам каже, що гостює в мами. Там можна побачити етикетки продуктів з написами іспанською мовою і спортзал Fitness Corpore, розташований у місті Фінестрат провінції Аліканте.

9 лютого Кива опублікував відео святкування дня народження його матері, яке проходило у закладі Bay Bar, що на узбережжі Середземного моря у муніципалітеті Алтеа провінції Аліканте.

30 січня 2022 року січня Кива з донькою вилетів з України рейсом до Аліканте.

Брат Іллі Киви Дмитро має фірму у Великій Британії – D Design and Development LTD – і зареєстрований у Брумлі.

У Іллі Киви також є сестра – 25-річна Ганна Ігорівна Стельмах. Вона, згідно з профілем у LinkedIn, живе та працює у Люцерні, Швейцарія.

Як повідомляв УНІАН, раніше Киві оголосили про підозру у державній зраді. Згодом генпрокурорка Венедіктова підписала нову підозру зраднику - за публічні заклики до насильницької зміни влади і повалення конституційного ладу.

Зараз екс-депутат активно виступає в ефірах російських пропагандистів, закликаючи українців скласти зброю і здатися агресору. При цьому місцеперебування скандального політика не встановлено.

Перед війною Кива виїхав за межі України. За даними ЗМІ, він перебував в Іспанії.

19 квітня Кива повідомив, що попросив політичний притулок у Росії.

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