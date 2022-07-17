Партією, яка має найбільше нерухомості, є "Комуністична партія", зазначив міністр юстиції.

"ОПЗЖ" та інші проросійські партії подали апеляційні скарги на рішення про свою заборону.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі національного телемарафону.

"Кілька партій подали апеляційні скарги. Наприклад, найпотужніша серед усіх, які заборонив суд першої інстанції, це "ОПЗЖ". Вони подали апеляційну скаргу. І ми очікуємо найближчим часом її розгляду у касаційному суді. Але ми налаштовані оптимістично, розраховуємо на чесне і прозоре правосуддя і, безумовно, інформуватимемо суспільство про результати розгляду", - сказав він.

Малюська також сказав, що процес ще триває, кілька партій, вочевидь подавати апеляції не будуть, але повну картину Мін’юст очікує побачити до кінця місяця.

"До кінця літа будемо мати вже розкладку по тих партіях, по їх активах, хто найбагатший, найбідніший та скільки коштів чи активів отримає держава внаслідок заборони російських політичних партій", - сказав Малюська.

За його словами, чемпіоном поки що виглядає "Комуністична партія", яка має дуже багато нерухомості.

Нагадаємо, 14 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій.

Серед заборонених партій, зокрема, "Опозиційний блок", "Соціалісти", "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", Партія справедливості та розвитку, Соціалістична партія України, "Ліва опозиція", Партія Шарія, партія "Опозиційна платформа - За життя", Прогресивна соціалістична партія Наталії Вітренко.

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