У зовнішньополітичному відомстві закликали владу Грузії негайно припинити зводити політичні рахунки з українським громадянином та ґарантувати дотримання його прав.

У Міністерстві закордонних справ України (МЗС) розчаровані рішенням Тбіліського міського суду відхилити клопотання захисту громадянина України Міхеїла Саакашвілі щодо відстрочки або його звільнення від покарання у зв’язку із важким станом здоров’я.

Про це йдеться у коментарі МЗС щодо засідання Тбіліського міського суду в справі Саакашвілі. "Суд не взяв до уваги висновок лікарів про тяжкість захворювання Міхеїла Саакашвілі. Він також відмовив у переведенні громадянина за кордон для лікування", - зазначається у коментарі.

У МЗС України наголошують, що влада Грузії має "негайно припинити зводити політичні рахунки" з українським громадянином, ґарантувати дотримання його прав та передати його Україні.

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"МЗС України продовжуватиме захищати інтереси громадянина України Міхеїла Саакашвілі, який має бути звільнений", - йдеться в коментарі.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Тбіліський міський суд відмовився відтермінувати виконання вироку в справі колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

З клопотанням про відстрочку або звільнення від покарання колишнього президента Грузії до суду звернулися адвокати Саакашвілі. Це клопотання суддя Георгій Аревадзе розглядав близько двох місяців.

Представники пенітенціарної служби не погодилися з клопотанням адвокатів Саакашвілі. За словами представника служби, юриста Ніки Абрамішвілі, поданий суду висновок не містив достовірної інформації про тяжкість хвороби засудженого Міхеїла Саакашвілі і не міг служити підставою для відтермінування покарання.

Разом з тим, зважаючи на стан здоров’я, Михеїл Саакашвілі ані на засіданні, ані на оголошенні рішення не був присутнім, навіть дистанційно.

Доля Саакашвілі в Грузії

1 жовтня 2021 року Саакашвілі затримали в Грузії, коли він вперше за вісім років повернувся на батьківщину напередодні муніципальних виборів. Одразу після затримання Саакашвілі оголосив голодування, яке 19 листопада 2021 року погодився припинити. Після тривалого голодування політик перебував у тяжкому стані, у зв'язку з цим його перевезли з Руставської в'язниці у військовий госпіталь в Горі.

У Грузії його звинувачують у кількох кримінальних справах, зокрема, в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. За це його вже заочно засудили до шести років ув’язнення.

Саакашвілі заявляв, що під час перебування під вартою його катували. Він вважає висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням, а себе політичним в'язнем.

1 лютого 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що грузинська влада "публічно катує та вбиває" Саакашвілі.

6 лютого Верховна Рада України звернулася до Грузії та світової спільноти щодо необхідності негайного переведення третього президента Грузії, громадянина України Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон.

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