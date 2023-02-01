Зеленський заявив, що вважає, що влада Грузії вбиває Саакашвілі.

Влада Грузії повільно вбиває екс-президента і громадянина України Міхеїла Саакашвілі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом прес-конференції. Український президент поділився, що перед прес-конференцією йому передали фотографії Саакашвілі, на який видно в якому він стані.

"Колись він був президентом Грузії. Міхеїл Саакашвілі. Їх (фотографії – ред.) передав Давид Арахамія. Я хотів би, щоб ви подивилися, який він має вигляд. Я вважаю, що сьогодні уряд Грузії - що вони роблять: вони його вбивають. Ви знаєте, що вони його отруїли і зараз потроху його, вибачте, вбивають", - заявив Зеленський.

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Він зазначив, що Україна з великою повагою ставиться до тих чи інших внутрішніх питань (Грузії - ред.), проте з нерозумінням ставиться до такого ставлення до Саакашвілі.

Сам Саакашвілі на судовому засіданні 1 лютого по відеозв'язку показав, в якому жахливому стані знаходиться. На суді він заявив, що абсолютно впевнений у перемозі України над РФ.

"Я абсолютно впевнений у нашій перемозі у війні, але якщо не зможу дожити до перемоги, яка дуже близька, моє серце має бути поховано в Києві, воно належить Україні", - заявив Саакашвілі.

Доля Саакашвілі в Грузії

Міхеїл Саакашвілі, який обіймав посаду президента Грузії з 2004 по 2013 рік. У період свого президентства він провів в країні низку прозахідних реформ.

Потім був засуджений нинішньою грузинською владою до 6 років в'язниці за звинуваченням у зловживанні владою. Саакашвілі і його прихильники характеризують винесений йому вирок як політично мотивований.

З жовтня 2021 року, після повернення на батьківщину, він перебуває в ув'язненні.

Згідно з висновками комісійної судово-медичної експертизи, які опублікував неурядовий центр "Емпатія", Саакашвілі не можна залишатися у в'язниці за станом здоров'я. При цьому зазначалося, що до арешту він був майже здоровий. У правлячій партії Грузії заявили, що не збираються довіряти цим висновкам.

Раніше Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув українське громадянство Саакашвілі.

28 січня Саакашвілі припустив, що його повернення в Грузію у 2021 році могла таємно організувати Росія.

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