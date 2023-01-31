Колишній грузинський президент Міхеїл Саакашвілі, який перебуває у в'язниці, через погіршення стану здоров'я переведений у відділення інтенсивної терапії.
Лікарі, які спостерігають за екс-президентом, зазначили, що його стан значно погіршився після того, як його посадили у в'язницю, повідомляє Reuters з посиланням на соратника Саакашвілі.
При цьому, тбіліська клініка, де лікують колишнього президента, відкидає ці твердження.
Тим часом, адвокати домагаються відстрочки вироку Саакашвілі, щоб його можна було перевезти на лікування в іншу країну.
Доля Саакашвілі в Грузії
Міхеїл Саакашвілі, який обіймав посаду президента Грузії з 2004 по 2013 рік. У період свого президентства він провів в країні низку прозахідних реформ.
Потім був засуджений нинішньою грузинською владою до 6 років в'язниці за звинуваченням у зловживанні владою. Саакашвілі і його прихильники характеризують винесений йому вирок як політично мотивований.
З жовтня 2021 року, після повернення на батьківщину, він перебуває в ув'язненні.
Згідно з висновками комісійної судово-медичної експертизи, які опублікував неурядовий центр "Емпатія", Саакашвілі не можна залишатися у в'язниці за станом здоров'я. При цьому зазначалося, що до арешту він був майже здоровий. У правлячій партії Грузії заявили, що не збираються довіряти цим висновкам.
28 січня Саакашвілі припустив, що його повернення в Грузію у 2021 році могла таємно організувати Росія.