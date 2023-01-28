Саакашвілі висловив думку, що те, що роблять з ним – це також посил президенту України Володимиру Зеленському.

Грузинський екс-президент Міхеїл Саакашвілі припустив, що його повернення в Грузію в жовтні 2021 року могла таємно організувати РФ.

Про це він сказав в інтерв’ю Spiegel. Як зазначив Саакашвілі, президент Росії Володимир Путін і його соратники розпорядилися арештувати його і влаштувати суд в Грузії.

Він зазначив, що тільки Росія визнала вироки нинішньої грузинської влади проти нього. "Припускаю, що люди, які займались моїм поверненням у Грузію в 2021 року, були агентами Росії", – заявив він.

Відео дня

Саакашвілі висловив думку, що те, що роблять з ним – це також посил президенту України Володимиру Зеленському.

Щодо своїх майбутніх планів Саакашвілі зазначив, що якщо йому вдасться вижити, то своє майбутнє він бачить лише в Україні.

"Я вже зіграв свою роль в історії цієї країни (України - ред), і мені неймовірно пощастило, що в мене є можливість працювати із Зеленським, якого я бачу лідером вільного світу. І навпаки, дуже шкода бачити, як Грузія перетворюється на таємного союзника Кремля в цій війні", – додав він.

Доля Саакашвілі в Грузії

Саакашвілі знаходиться під вартою відтоді, як повернувся до Грузії напередодні місцевих виборів восени 2021 року.

Раніше стало відомо, що, згідно з висновками комісійної судово-медичної експертизи, які опублікував неурядовий центр "Емпатія", Саакашвілі не можна залишатися за ґратами через стан здоров’я. При цьому зазначалося, що до арешту він був майже здоровий.

У правлячій партії Грузії заявили, що не збираються довіряти цим висновкам.

Вас також можуть зацікавити новини: