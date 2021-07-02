Джанні Букіккіо назвав ухвалення відповідного закону з врахуванням більшості поправок Венеціанської комісії важливим кроком уперед.

Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо вітає ухвалення Верховною Радою закону про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це Букіккіо повідомив у мікроблозі Twitter.

"У Венеції на пленарній сесії комісії я радий був дізнатися, що парламент України схвалив законодавство щодо правосуддя та антикорупційних заходів з врахуванням більшості рекомендацій Венеціанської комісії. Це важливий крок уперед", - наголосив Букіккіо.

29 червня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" (№3711-д).

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Раніше Венеціанська комісія підготувала терміновий висновок щодо цього законопроекту.

Венеціанська комісія виступила за вирішальну роль міжнародних експертів у реформі Вищої ради правосуддя.

У ВК схвалили, що законопроектом передбачено створення Етичної ради. До її складу мають увійти три чинні судді або судді у відставці, призначені Радою суддів, а також три члени, запропоновані міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює впродовж не менше трьох років у питаннях боротьби з корупцією.

Етична рада здійснюватиме попередній добір кандидатів до ВРП та перевірятиме на доброчесність чинний склад органу.

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Автор: Віталій Саєнко