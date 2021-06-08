Букіккіо назвав терміновою задачею перестворення Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо зауважив, що склад Вищої ради правосуддя повинні переглянути до того, як їй довірять призначення ВККС, «інакше судова реформа буде приречена».

Так Букіккіо прокоментував підготовлені депутатами зміни до закону «Про судоустрій і статус суддів», пише Європейська правда.

Букіккіо назвав терміновою задачею перестворення Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

«Ми підтримуємо пропозицію створити змішаний національно-міжнародний орган – конкурсну комісію для відбору нових членів ВККС. Метод створення цієї конкурсної комісії має бути наближеним до моделі, що довела успіх при створенні Вищого антикорупційного суду», - додав він.

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Він наголосив, що ВККС не повинна бути пов’язана з Вищою радою правосуддя (ВРП) до належного реформування останньої.

«На жаль, закон 3711-д у тому вигляді, що схвалений до другого читання, не відповідає рекомендаціям Венеційської комісії, ми його не підтримуємо», – констатував Букіккіо.

Вказаний законопроект ще не виносився на голосування. Йдеться про редакцію, ухвалену профільним комітетом.

Проблеми у ВРП

З 2016 року порядок формування складу Вищої ради правосуддя змінився – відтепер більшість членів ради призначаються суддями.

10 з 21 члена ВРП обирають з-поміж суддів на з’їзді суддів, по двоє членів обирають з’їзди адвокатів, прокурорів і представників вишів, а також призначають парламент та президент. Також за посадою до складу ВРП входить і голова Верховного суду.

Такий підхід є європейським стандартом, але в умовах ще неочищеної судової влади це створило ризики для несправедливих і політично мотивованих рішень.

Громадські активісти нарікають, що кандидати до ВРП не проходять перевірок на доброчесність чи професійність, фактично, єдиним критерієм відбору є лояльність.

5 травня Венеційська комісія оприлюднила терміновий висновок на законопроект №5068 про реформу ВРП.

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Автор: Яна Ставська