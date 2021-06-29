ВККС складатиметься з 16 членів, які призначаються Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу на 4 роки. Право вирішального голосу при формуванні ВККС матимуть міжнародні експерти.

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до закону «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» (№3711-д).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 293 з 365 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом встановлюється, що членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) може бути громадянин України, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту, стаж професійної діяльності у сфері права не менше 15 років та відповідає критеріям доброчесності і професійної компетентності.

Призначення на посаду члена ВККС здійснюється Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу строком на 4 роки. Комісія складається з 16 членів, 8 з яких призначаються з числа суддів або суддів у відставці. ВККС вважається повноважною, за умови призначення до її складу не менше 11 членів.

Читайте такожСудова система стала бар'єром для встановлення повного зовнішнього контролю над Україною - експертКонкурсна комісія проводить конкурс на посаду члена ВККС у два етапи: проведення добору кандидатів за результатами розгляду поданих ними документів, результатів спеціальної перевірки, відповідної інформації з відкритих джерел та формування переліку кандидатів, допущених до співбесіди; проведення співбесіди з відібраними кандидатами та визначення переліку кандидатів для рекомендації Вищій раді правосуддя.

Перший склад конкурсної комісії розпочинає роботу за умови призначення щонайменше 4 членів конкурсної комісії, з яких двоє запропоновані міжнародними та іноземними організаціями. Рішення першого складу конкурсної комісії є ухваленим, якщо за нього проголосували не менше, ніж чотири члени конкурсної комісії, з яких двоє запропоновані міжнародними та іноземними організаціями.

У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» голоси трьох членів конкурсної комісії, з яких двоє запропоновані міжнародними та іноземними організаціями, є вирішальними.

Для підтримки діяльності першого складу конкурсної комісії та роботи її членів, конкурсна комісія може залучати додаткових експертів та фахівців, запропонованих на її запит міжнародними та іноземними організаціями, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх 5 років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та/або запобігання й протидії корупції.

Фінансування діяльності таких експертів та фахівців здійснюється за кошти таких міжнародних та іноземних організацій.

Такі експерти та фахівці мають доступ до всіх документів та інформації, пов’язаної із проведенням конкурсу на посаду члена ВККС, на них поширюються всі обмеження для членів конкурсної комісії.

Конкурсна комісія рекомендує Вищій раді правосуддя кандидатів на посаду члена ВККС з розрахунку не менше двох кандидатів на кожну вакантну посаду.

До складу конкурсної комісії входять: три особи з числа суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів України; одна особа, запропонована Радою прокурорів України; одна особа, запропонована Радою адвокатів України та одна особа, запропонована Національною академією правових наук України в особі президії.

ВККС пленарним складом обирає таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів та його заступника, які є головами палат комісії, а також секретарів палат.

Також законом, зокрема, прописується, що кількість суддів у суді (крім Верховного суду) визначає Вища рада правосуддя (ВРП) з урахуванням консультативного висновку Державної судової адміністрації України, судового навантаження та в межах видатків, визначених у держбюджеті на утримання судів та оплату праці суддів.

Водночас, до складу Верховного суду входять судді, кількість яких визначає ВРП з урахуванням консультативного висновку пленуму Верховного суду. Максимальна кількість суддів Верховного суду не може перевищувати 200 суддів.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Автор: Тетяна Поляковська