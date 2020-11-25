Президент закликає Комісію надати висновок за процедурою прискореного розгляду.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням здійснити оцінку конституційної ситуації, що склалася через фактичне скасування антикорупційної реформи Конституційним судом України.

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Як повідомляє прес-служба Офісу президента, Зеленський направив відповідного листа голові Венеціанської комісії Джанні Букіккіо.

У ньому глава держави констатує, що останні рішення КСУ стосовно базового для антикорупційної інфраструктури України законодавства призвели до серйозної конституційної кризи.

«Українська влада рішуче налаштована до її розв’язання та відновлення законодавчих механізмів запобігання та боротьби з корупцією», – наголосив Зеленський.

Зокрема, Зеленський звертається до Венеціанської комісії з проханням надати висновок щодо ухвалення рішення суддями Конституційного суду за наявності можливого конфлікту інтересів, щодо додержання ним процедури розгляду справи та ухвалення рішення, зокрема стосовно його обґрунтованості та дотримання меж конституційного подання.

Президент закликає надати висновок за процедурою прискореного розгляду, зважаючи на нагальну необхідність пошуку збалансованого рішення задля виходу з конституційної кризи.

«Ми високо цінуємо експертну допомогу Венеціанської комісії та розраховуємо на продовження тісної співпраці», – підкреслив Зеленський у листі.

Конституційна криза в Україні: що відбувається

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

29 жовтня Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний проект закону «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№ 4288), яким пропонується припинити повноваження суддів КС. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є «нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів».

Голова КС Олександр Тупицький заявив, що пропозиції президента прямо суперечать Конституції.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков зазначає, що рішення Конституційного суду України фактично дозволяє здійснювати корупційні правопорушення саме чиновникам.

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Автор: Тамара Отовська