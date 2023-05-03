Проект закону підтримали понад 280 народних обранців.

Верховна Рада України ухвалила закон (реєстраційний номер 8273), яким передбачено незанесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та вилучення з нього окремих об'єктів культурної спадщини, які є символами російської імперської та радянської тоталітарної політики.

За це рішення проголосувало 285 народних депутатів. Міністерство культури та інформаційної політики, яке розробляло законопроект, зазначає, що законопроект 8273 "встиг отримати неофіційну назву - "антипушкін".

Згідно із законом, не будуть вважатися культурною спадщиною такі памʼятки:

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присвячені особам, що обіймали керівні посади в комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище);

особам, які обіймали керівні посади у вищих органах влади та управління СРСР, УРСР, інших союзних та автономних радянських республік, органах влади та управління областей, міст республіканського підпорядкування, працівникам радянських органів державної безпеки всіх рівнів;

пам’ятники, які присвячені подіям, пов’язаним із діяльністю комуністичної партії, із встановленням радянської влади на території України чи в окремих адміністративно-територіальних одиницях, із переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті (крім пам’ятників та пам’ятних знаків, пов’язаних із опором і вигнанням нацистських окупантів з України чи із розвитком української науки та культури);

які є символами російської імперської чи радянської тоталітарної політики. Читайте також: Рада підтримала вихід України ще з однієї масштабної угоди СНД Зеленський прибув до Фінляндії: всі деталі візиту (фото, відео)

Важливі рішення Ради - що повідомлялося

2 травня стало відомо, що парламент ухвалив постанову про заяву ВР "Про використання політичним режимом Російської Федерації ідеології рашизму, засудження засад і практик рашизму як тоталітарних і людиноненависницьких" (№9101). Таке рішення підтримав 281 нардеп.

Раніше - 21 квітня минулого року - Рада ухвалила закон про дерадянізацію законодавства української держави.

Ще раніше - у травні 2015 року - стартувала декомунізація, у рамках якої відбувалося звільнення від радянської ідеології. Під забороною опинилася вся радянська символіка, почалася хвиля знесення памятників та перейменувань.

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