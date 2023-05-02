Парламент засуджує "російський нацистський тоталітарний режим" Путіна.

Верховна Рада України ухвалила постанову про заяву ВР "Про використання політичним режимом Російської Федерації ідеології рашизму, засудження засад і практик рашизму як тоталітарних і людиноненависницьких" (№9101).

За це рішення проголосував 281 народний депутат. У відповідній заяві ВР засуджує рашизм як ідеологію і практики, що лежать в основі державної політики Російської Федерації.

Український парламент звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практик рашизму.

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ВР засуджує "російський нацистський тоталітарний режим" президента Росії Володимира Путіна, що використовує ідеологію рашизму, як злочинний.

Український парламент також закликає міжнародне співтовариство приєднатися до визнання діючого політичного режиму Росії злочинним, Російської Федерації - державою-терористом, а дій, вчинених органами держави-терориста та її політичним і військовим керівництвом під час широкомасштабної збройної агресії РФ проти України - геноцидом Українського народу.

Крім того, ВР закликає міжнародне співтовариство вжити дієвих заходів для притягнення військово-політичного керівництва Росії до відповідальності за вчинення проти України та Українського народу злочину агресії, воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду.

Рада також звертається до держав світу із закликом об’єднати зусилля для подолання загроз, що становлять для миру та безпеки діючий політичний режим РФ, ідеологія та практики рашизму.

У пояснювальній записці до відповідного проекту постанови зазначається, що ухвалення цієї заяви дозволить сформувати єдиний підхід міжнародних інституцій до визначення російської політики як підґрунтя вчинення нею невиправданої збройної агресії щодо України та сприятиме об'єднанню зусиль для подолання загроз для миру та безпеки. Постанова набирає чинності з дня її ухвалення.

Війна Росії проти України - що треба знати

РФ рано вранці 24 лютого 2023 року вдерлася в Україну та почала бомбити мирні населені пункти. Лише в одному Маріуполі Донецької області загинули десятки тисяч осіб.

На початку травня минулого року радник керівника Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк написав, що російська влада офіційно стала автором нової реакційної та людиноненависницької ідеології - рашизму.

За словами Подоляка, рашизм відрізняється від нацизму усвідомленою масовою згодою нації на максимально варварські вбивства та руйнування.

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