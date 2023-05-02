Припинення дії угод пов’язано з підтримкою урядом Сирії російської збройної агресії проти України та розривом дипломатичних відносин з цією країною.

Верховна Рада під час засідання 2 травня ухвалила закони щодо припинення дії угод про торговельне, економічне і технічне співробітництво та торговельне судноплавство між Україною та Сирією, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно з пояснювальною запискою до проекту закону "Про припинення дії Угоди між Урядом України та Урядом Сирійської Арабської Республіки (САР) про торговельне, економічне і технічне співробітництво" (№ 0195), припинення дії двосторонніх документів між Україною та Сирією пов’язано з підтримкою з боку уряду Сирії російської збройної агресії проти України та розривом дипломатичних відносин з Сирією.

Проектом закону "Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Сирійської Арабської Республіки про торговельне судноплавство" (№ 0191) пропонується припинити дію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Сирії про торговельне судноплавство, вчиненої 5 червня 2003 року в м. Київ.

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