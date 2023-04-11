Законом передбачається оформлення документів, що посвідчують особу, за місцем звернення внутрішньо переміщеної особи.

Верховна Рада України спростила реєстрацію місця проживання дітей внутрішньо переміщених осіб. За це рішення проголосував 301 народний депутат.

Йдеться про законопроект № 8092, що покликаний врегулювати питання оформлення для дітей документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи її спеціальний статус.

Законом передбачається на період тимчасової окупації Росією території України, а також на період віднесення громад до територій, на яких ведуться чи велися бойові дії, місцем проживання дитини вважатиметься зареєстроване або задеклароване місце проживання її батьків або інших законних представників, з якими проживає дитина.

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Оформлення та обмін документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України або її спеціальний статус, вклеювання у визначених законодавством випадках фотокартки при досягненні відповідного віку в паспорт громадянина України здійснює Державна міграційна служба за місцем звернення переселенців.

Закон набирає чинності через один місяць із дня його опублікування.

Як зазначили в Мінреінтеграції, ухвалення цього закону значно спростить доступ дітей внутрішніх переселенців до гарантованих державою соціальних, адміністративних та інших послуг, зокрема - пільг при вступі до закладів вищої або професійної освіти.

Переселенці в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, через розпочату Росією повномасштабну війну проти України мільйони українців змушені були покинути свої домівки і стали вимушеними переселенцями.

Віце-прем'єр Ірина Верещук раніше зазначила, що Україна подолала кризовий поріг за кількістю внутрішньо переміщених осіб. Так, станом на березень 2023 року зареєстровано понад 5 мільйонів відповідних заявок. За її словами, серед ВПО жінки становлять 60%, 25% - діти, 25% пенсіонери й майже 200 тисяч - люди з інвалідністю.

Внутрішні переселеці щомісяця отримують допомогу, яка становить 2 тисячі гривень. Для дітей та осіб з інвалідністю грошова допомога дещо вища - на рівні 3 тисяч гривень. Довідку ВПО можна отримати через додаток "Дія" і через місцеві органи соцзахисту.

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