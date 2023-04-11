Верховна Рада України спростила реєстрацію місця проживання дітей внутрішньо переміщених осіб. За це рішення проголосував 301 народний депутат.
Йдеться про законопроект № 8092, що покликаний врегулювати питання оформлення для дітей документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи її спеціальний статус.
Законом передбачається на період тимчасової окупації Росією території України, а також на період віднесення громад до територій, на яких ведуться чи велися бойові дії, місцем проживання дитини вважатиметься зареєстроване або задеклароване місце проживання її батьків або інших законних представників, з якими проживає дитина.
Оформлення та обмін документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України або її спеціальний статус, вклеювання у визначених законодавством випадках фотокартки при досягненні відповідного віку в паспорт громадянина України здійснює Державна міграційна служба за місцем звернення переселенців.
Закон набирає чинності через один місяць із дня його опублікування.
Як зазначили в Мінреінтеграції, ухвалення цього закону значно спростить доступ дітей внутрішніх переселенців до гарантованих державою соціальних, адміністративних та інших послуг, зокрема - пільг при вступі до закладів вищої або професійної освіти.
Переселенці в Україні - що відомо
Як повідомляв УНІАН, через розпочату Росією повномасштабну війну проти України мільйони українців змушені були покинути свої домівки і стали вимушеними переселенцями.
Віце-прем'єр Ірина Верещук раніше зазначила, що Україна подолала кризовий поріг за кількістю внутрішньо переміщених осіб. Так, станом на березень 2023 року зареєстровано понад 5 мільйонів відповідних заявок. За її словами, серед ВПО жінки становлять 60%, 25% - діти, 25% пенсіонери й майже 200 тисяч - люди з інвалідністю.
Внутрішні переселеці щомісяця отримують допомогу, яка становить 2 тисячі гривень. Для дітей та осіб з інвалідністю грошова допомога дещо вища - на рівні 3 тисяч гривень. Довідку ВПО можна отримати через додаток "Дія" і через місцеві органи соцзахисту.