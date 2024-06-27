Президент упевнений, що наступний французький уряд буде незалежним від російського агресора.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що новий уряд Франції, який буде створено в результаті парламентських виборів, збереже підтримку України перед загрозою Росії. Про це він заявив у коментарі Agence France-Presse.

За словами глави держави, у Києві вірять, що "французи продовжуватимуть підтримувати Україну".

"Ми переконані, що наступний уряд буде незалежним від російського агресора", - зазначив Зеленський. Відео дня

Видання нагадує, що ультраправу партію "Національне об’єднання", фаворита на виборах, звинуватили в близькості до Росії.

Вибори у Франції

9 червня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів та призначив вибори на 30 червня і 7 липня. Він заявив, що поразка його табору на виборах до Європарламенту "не є гарним результатом для партій, які захищають Європу".

Макрон додав, що не може робити вигляд, що нічого не сталося, адже "ситуація ускладнюється лихоманкою, що охопила громадські та парламентські дебати в нашій країні в останні роки.

Згодом стало відомо, що підтримка Макрона рекордно впала за тиждень до початку виборів у Франції. Так, лівий "Новий народний фронт" отримав 29% підтримки, в той час, як очолювана Макроном група "Відродження" залишилася на третьому місці з 22%.

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