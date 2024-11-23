На праймеріз мер Варшави Рафал Тшасковський отримав майже 75% голосів.

Кандидатом у президенти Польщі від правлячої партії "Громадянська коаліція" став мер Варшави Рафал Тшасковський. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск, інформує RMF.

Зазначається, що за результатами праймеріз Тшасковський отримав 74,75% голосів, водночас його конкурент, міністр закордонних справ Радослав Сікорський здобув 25,25%.

"Я переконаний, що ми вийдемо з праймеріз сильнішими, і я маю дуже сильний мандат і багато енергії, рішучості та сміливості, щоб перемогти "Право і справедливість", - сказав Тшасковський одразу після оголошення результатів праймеріз.

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У свою чергу Сікорський закликав усіх, хто голосував за нього на праймеріз, "беззастережно підтримати Рафала Тшасковського".

Також, за даними ЗМІ, кандидат у президенти від "Громадянської коаліції" має представити свою програму 7 грудня в Сілезії.

Рафал Тшасковський: що про нього відомо

Рафал Тшасковський народився у 1972 році, є польським політиком та політологом, доктор гуманітарних наук, фахівець у галузі європейських справ. У 2009-2013 був депутатом Європарламенту.

Згодом працював на різних посадах у польскому уряді, був депутатом Сейму. З 2018 року - мер Варшави. З 2020 року - віцеголова партії "Громадянська платформа". 15 травня 2020 був обраний кандидатом у президенти Польщі від "Громадянської платформи".

28 червня 2020 року у першому турі набрав 30,34% голосів і вийшов до другого туру разом з Анджеєм Дудою (43,67%), де поступився чинному президенту Анджею Дуді з перевагою менше 2%.

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