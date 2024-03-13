Затверджений план передбачає виділення 27 мільйонів євро протягом наступних років.

У середу, 13 березня, мер Варшави Рафал Тшасковський оголосив про новий план виділення 117 мільйонів злотих (27 мільйонів євро) на будівництво бомбосховищ та інші заходи безпеки протягом наступних двох-трьох років.

Зазначається, що такий крок був зроблений на тлі заяв президента Росії Володимира Путіна, що він "готовий" до ядерної війни. Про це пише Politico.

За словами польського мера, бомбосховища є частиною стратегії Варшави на найближчі роки, спрямованої на "здійснення найбільш значних інвестицій, які дозволять нам підготуватися до будь-якої непередбачуваної ситуації".

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Нещодавній аудит бомбосховищ у Польщі показав, що менше 4% населення країни мають доступ до захисного простору в разі бомбардування. У звіті додається, що укриття також не відповідають основним правилам, технічним характеристикам та обладнанню.

Підземні паркінги та станції метро є одними з місць у місті, які пропонується використовувати як бомбосховища. Загалом, за словами мера, 7 мільйонів кв. м площі у Варшаві можуть бути переобладнані під бомбосховища.

Нова програма "Варшава захищає" забезпечить такі сховища електрикою та водою. Частина плану полягає в тому, щоб допомогти лікарням підготуватися до небезпеки і навчити громадян, як реагувати в надзвичайних ситуаціях.

Бомбосховища в Україні та світі

Німецький союз міст і громад закликав федеральну владу виділити мільярди євро на захист цивільного населення від можливої війни, зокрема на будівництво бомбосховищ. Потрібно витрачати щонайменше по мільярду євро на рік протягом наступного десятиліття. І навіть таких коштів буде замало, аби вирішити проблему цілком.

В Україні, яка третій рік живе в умовах війни з Росією, питання бомбосховищ стоїть особливо гостро. В додатку "Дія" з'явилася мапа укриттів. Українці мають можливість одразу повідомити, якщо воно зачинене. Відгуки передаватимуть до органів місцевого самоврядування. Якщо щодо певного укриття будуть негативні відгуки чи воно зачинене, місцева влада повинна відреагувати і розв’язати проблему.

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