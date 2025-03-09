Водночас співрозмовники видання оптимістично налаштовані, що потік зброї та обмін розвідданими можуть бути відновлені вже наступного тижня.

Президент США Дональд Трамп у приватному порядку дав зрозуміти своїм помічникам, що підписаної угоди щодо корисних копалин між Вашингтоном і Києвом буде недостатньо для відновлення допомоги та обміну розвідданими з Україною. Про це повідомляє NBC News з посиланням на заяви американських чиновників

"Трамп хоче, щоб угоду, яка дасть США частку в мінеральних ресурсах України, було підписано. Але він також хоче побачити зміну ставлення президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів, включно з готовністю піти на поступки, зокрема, територіальні. Трамп також хоче, щоб Зеленський зробив деякі кроки до виборів в Україні і, можливо, до відходу з поста лідера своєї країни", - пише NBC.

При цьому, за словами представника США і представника адміністрації, у США немає жодних вказівок на те, що припинення обміну розвідданими прямо вплинуло на російські атаки. Вони заявили, що ці великі атаки, ймовірно, були сплановані до припинення передачі розвідданих і допомоги.

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Водночас обидва чиновники оптимістично налаштовані, що потік зброї та обладнання, а також обмін розвідданими можуть бути відновлені вже наступного тижня, особливо після того, як Зеленський заявив, що Україна "готова сісти за стіл переговорів якомога швидше".

Чиновники заявили, що США, як і раніше, діляться з Україною оборонними розвідданими - тобто інформацією, яка допомагає Україні захищатися від атак. Але вони не надають інформацію про націлювання на російські цілі.

Угода про корисні копалини

Раніше Bloomberg писав, що Трамп готовий завершити роботу над угодою про цінні копалини за умови, що Володимир Зеленський погодиться на "реальний шлях до перемир'я і переговорів із Москвою". І нові - додаткові - умови є причиною того, що угоду досі не підписано, попри публічні заяви керівництва США та України про готовність це зробити.

Цього тижня стало відомо, що Україна і США 11 березня проведуть переговори в Саудівській Аравії. Президент Володимир Зеленський заявляв, що на майбутній зустрічі в Саудівській Аравії з українського боку "буде чітке налаштування на конструктив" і буде зроблено все, щоб українські інтереси були враховані так, як потрібно.

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