Трамп не визначився з конкретними умовами для відновлення допомоги Україні.

Президент США Дональд Трамп, можливо, хоче більшого, ніж підписання угоди про корисні копалини, щоб відновити військову допомогу і надання розвідданих Україні. При цьому, як пише CBS News, його конкретні умови для відновлення допомоги все ще не визначені.

"Дипломатичні джерела повідомили CBS у неділю, що немає жодних ознак того, що американську допомогу буде відновлено", - пише видання.

Посланець США з питань України Кіт Келлогг раніше зазначив, що допомогу США не припинено, а призупинено, проте особисто йому невідомо, від чого залежатиме рішення про її відновлення.

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Держсекретар Марко Рубіо зустрінеться з українськими офіційними особами цього тижня в Джидді (Саудівська Аравія). Радник із національної безпеки Майк Волтц зробив у п'ятницю в Овальному кабінеті заяву, яка викликала очікування, що він обговорить не тільки поновлення угоди щодо мінералів, а й спробує домогтися припинення вогню і "принести мир додому". Друг Трампа і посланник на Близькому Сході Стів Віткофф окремо оголосив, що увійде до складу команди.

Президента України Володимира Зеленського не буде на цій зустрічі, хоча він відвідає Саудівську Аравію в понеділок. Українська делегація включатиме главу Офісу президента Андрія Єрмака, а також міністра закордонних справ Андрія Сибігу, міністра оборони Рустема Умерова та заступника глави адміністрації президента Павла Палісу.

"Той факт, що вони приїхали сюди на високому рівні, є для нас хорошою ознакою того, що вони хочуть сісти за стіл переговорів і готові рухатися вперед", - сказав журналістам у неділю високопоставлений представник Держдепартаменту.

Допомога США Україні

NBC News писало, що підписаної угоди щодо корисних копалин між Вашингтоном і Києвом буде недостатньо для відновлення допомоги та обміну розвідданими з Україною. Він хоче від президента України Володимира Зеленського готовності піти на поступки, зокрема територіальні. Трамп також хоче, щоб Зеленський зробив деякі кроки до виборів в Україні і, можливо, до відходу з поста лідера своєї країни.

Також ЗМІ повідомляли, що Україна на переговорах у Саудівській Аравії спробує переконати США відновити розвідувальну і військову підтримку. і з цією метою має намір запропонувати часткове припинення вогню з Росією.

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