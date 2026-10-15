'Це не допоможе Трампу': Зеленський відверто висловився про вибори в Україні

Путін вважає за успіх розкол між Європою, США та Україною, наголосив президент.

Президент Володимир Зеленський заявив, що він спокійно ставиться до заяв зі США про необхідність проведення виборів в Україні. Таку думку він висловив в інтервʼю для Financial Times.

"Для мене це риторика. Зараз особисто я думаю, що це помилка говорити про це, бо це не підтримка мене. І для чого? Я не знаю. Але це не має значення. І американцям така риторика не сподобається, я так думаю. Тож це не допомагає і президенту (Трампу, – УНІАН) також. Але я не тримаюся за це крісло. Що я буду президентом 40 років - о ні, ніколи", – сказав Зеленський.

Водночас президент зауважив, що розкол між Європою, США та Україною допомагає Путіну згуртувати свою націю та відчувати власний успіх.

Відео дня

"Це допомагає йому збільшити кількість людей під час його виборів. Це допомагає йому відчути, що він не програє, що він перемагає. Але він не перемагає у цій технологічній війні. І дуже прикро, що в цій технологічній війні Сполучені Штати допомогли Путіну. Ці кроки від США були небезпечними для нас. Розвідка і Starlink – це небезпечно, коли це з'являється разом. Звичайно, ми знайдемо вихід. Але краще зупинити Путіна, а не дати йому нове життя чи нову волю до боротьби", – наголосив президент.

Заклики провести вибори в Україні

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп закликав Зеленського провести вибори в Україні. Трамп також заявив, що нібито Зеленський не хоче укладати угоду з РФ, а тому Україні потрібен новий лідер, який зможе це зробити.

Цю заяву підтримав й американський мільярдер Ілон Маск, заявивши, що "Зеленський зайшов занадто далеко". Він також заявив, що українському президенту час покинути посаду.

Зазначимо, що сам Зеленський не виступив проти проведення виборів. Однак він висунув вимогу, що для цього США та РФ мають домовитися про 60-денне перемирʼя. Оскільки безпекова ситуація не дозволяє Україні провести голосування.

Вас також можуть зацікавити новини: