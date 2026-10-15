Маск зробив нову заяву про відставку Зеленського

Маск закликав президента України піти з посади.

Американський бізнесмен Ілон Маск знову закликав українського президента Володимира Зеленського піти у відставку. Про це він написав у власній мережі X.

Маск відреагував на пост іншого користувача, в якому заявлялося, що нібито сам Зеленський не хоче закінчувати війну, оскільки боїться брати участь у майбутніх виборів. Також користувач заявив, що в разі програшу, проти Зеленського в Україні порушать кримінальну справу.

Ілон Маск відреагував на цей допис, написавши: "Ось так і триває ця бійня. Час Зеленському йти".

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Зауважимо, що це вже не перша подібна заява Маска щодо необхідності провести вибори в Україні. Зокрема наприкінці минулого тижня Маск відреагував на заклик Трампа щодо необхідності виборів. Американський мільярдер заявив, що "Зеленський зайшов занадто далеко".

Напередодні Зеленський звернувся до Маска через обмеження Starlink для України. Президент назвав це рішення "великою помилкою, через яку гинуть люди".

Заклики до виборів в Україні

Нагадаємо, нова дискусія щодо виборів в Україні зʼявилася після відповідного заклику президента США Дональда Трампа. Американський лідер заявив, що нібито Зеленський не хоче укладати угоду з РФ, а тому Україні треба новий лідер, який зможе це зробити.

Зеленський відреагував на цей заклик, заявивши, що готовий провести вибори, якщо США домовитися з РФ про 60-денне перемирʼя в Україні. Президент також наголосив, що однією з ключових проблем проведення виборів є питання безпеки в країні.

Згодом Зеленський заявив, що не планує йти у відставку. Він також заявив, що ані Маск, ані Трамп не можуть обирати президента України. Оскільки це питання лише громадян України.

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