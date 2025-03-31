Ексголовком наголосив, що "потрібно всім працювати на збереження країни".

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував чутки про можливі вибори президента в Україні і свою участь у них. Його заяву цитує РБК-Україна.

Залужний, зокрема, наголосив, що "потрібно всім працювати на збереження країни, а не думати про вибори".

"Моя відповідь щодо цього не змінилася. Поки триває війна, нам потрібно всім працювати на збереження країни, а не думати про вибори. Різні чутки я не коментую", - сказав ексголовком.

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Раніше неодноразово ЗМІ розповідали про можливу участь Залужного у майбутніх виборах президента, однак сам посол ніколи не відповідав прямо, чи збирається він балотуватися на найвищу у державі посаду.

Ймовірність виборів в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, нещодавно The Economist повідомило, що Зеленський доручив організувати вибори одразу після припинення бойових дій. За інформацією видання, минулого тижня український лідер скликав нараду, аби доручити команді організувати голосування після повного припинення вогню. Джерела кажуть, що перше підтвердження цієї інформації може з'явитися 5 травня, коли має відбутися парламентське голосування щодо продовження воєнного стану, термін якого спливає 8 травня.

Адміністрація США неодноразово заявляла про необхідність виборів в Україні. Зокрема, про це говорив спецпосланець президента США Стів Віткофф в інтерв’ю Такеру Карлсону. Він навіть сказав, що Україна вже погодилась провести вибори. "Так, вони домовилися про це. В Україні будуть вибори. Я думаю, що Зеленський робить усе можливе", - сказав Віткофф.

Раніше Зеленський пояснював, чому в Україні не проводитимуть виборів під час війни. У лютому під час свого виступу на Мюнхенській конференції він зазначив, що українці цього не хочуть. "Я готовий говорити про вибори, українці не хочуть цього", - заявляв Зеленський. Президент наголошував, що наразі важливо зберегти єдність всередині країни.

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