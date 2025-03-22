Він також заявив, що президент України зараз "у дуже, дуже складній ситуації".

Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що вибори в Україні необхідні, і Україна вже погодилась їх провести. Про це він сказав в інтерв’ю Такеру Карлсону.

"Так, вони домовилися про це. В Україні будуть вибори. Я думаю, що Зеленський робить усе можливе", - сказав Віткофф.

Він також зазначив, що президент України зараз "у дуже, дуже складній ситуації".

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"Він протистоїть ядерній державі, і він також протистоїть державі, яка має в чотири рази більше населення, ніж у нього. І тому він має знати, що його можуть перемогти", - заявив спецпосланець Трампа.

На його думку, зараз найкращий момент для Зеленського укласти угоду, і Трамп може "надати йому найкращу угоду, яку він коли-небудь отримає".

Водночас Віткофф додав, що Росія не визнає Зеленського легітимним президентом, тому "не готова підписати з ним будь-який договір".

Вибори в Україні - новини

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що в Україні не скасують воєнний стан у разі оголошення 30-денного перемир'я, а також у цей час не проводитимуться президентські вибори.

Заступник голови Центральної виборчої комісії (ЦВК) Сергій Дубовик наголошував, що проведення виборів президента України коштуватиме більше 6 млрд грн, або десь близько 150 млн доларів.

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