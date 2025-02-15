За його словами, зараз потрібно зберегти єдність всередині України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий говорити про вибори в країні, однак українці не хочуть цього. Про це він сказав під час свого виступу на Мюнхенській конференції.

"Я зосереджуюсь на тому, щоб країна вижила. Половина президентського часу припала на COVID-19, інша на Путіна. Я готовий говорити про вибори, українці не хочуть цього", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що наразі важливо зберегти єдність всередині країни.

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"Мова йде не про мене, а про майбутнє нашої країни. Якщо комусь не подобається, вони можуть вибрати інше громадянство, - додав президент.

Вибори в Україні під час війни - що відомо

Раніше Зеленський висловився про свою легітимність та вибори в Україні. За його словами, вибори відбудуться вже після завершення гарячої фази війни та скасування дії воєнного стану.

"Так, під час війни виборів не може бути, потрібно змінювати законодавство, Конституцію. І є великі виклики. Як наші військові проголосують? Як люди на окупованих територіях проголосують? Як голосуватимуть вісім мільйонів українців, які перебувають за кордоном через війну?", - наголосив він.

Водночас радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин прокоментував заяву спецпредставника президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога про вибори в Україні. Він зазначив, що план щодо того, що Україна має провести вибори до кінця року, є провальним, навіть якщо буде перемир'я з РФ.

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