Спочатку депутати з'ясують, де мали б уже збудувати укріплення, а потім поїдуть дивитися, що було зроблено фактично.

Українські депутати перевірять, чи справді у ЗСУ проблеми з оборонними укріпленнями, на що останнім часом було багато скарг. Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної ради вже провела перше засідання, розповів на брифінгу народний депутат від "Європейської солідарності" Михайло Бондар.

"Сьогодні о 9-й годині відбулося фактично ознайомче таке засідання Тимчасової спеціальної комісії… Жодних рішень ще не ухвалювалося. Ознайомилися лише між собою, напрацювали ряд питань, які треба буде вже на завтра, тому що завтра буде перше установче засідання", - розповів Бондар.

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Він додав, що необхідно буде обрати секретаря ТСК, склад її секретаріату та підготовано перше звернення Комісії - до Генерального штабу - "надати свого представника, щоб вже 31 травня провести перше засідання після установчого і напрацювати ряд питань, з ким нам доведеться контактувати".

"Тобто Генеральний штаб нам має дати чітке розуміння, з якими інституціями по фортифікаційних спорудах і по БпЛА вони працюють. І тоді ми вже почнемо своїми запитами, зверненнями від Комісії надавати їм ті запити свої, щоб отримати відповіді і вже починати роботу цієї Комісії", - пояснив депутат.

Бондар також зазначив, що для того, аби поїхати перевіряти фортифікації, члени ТСК мають з’ясувати, де саме вони мали розміщуватися, щоб знати, куди їхати; чи були вже виділені на ці споруди кошти і чи були вже розпочаті роботи.

"Щойно ми про це дізнаємося, а про це можна буде дізнатися якраз через запити, звернення, і тоді ми відразу почнемо рухатися… Ми будемо намагатися якомога швидше це зробити, щоб отримати відповіді, скільки коштів було виділено, на які споруди було виділено, і де вони мали бути розміщені, щоб почати перевірку цих фактів", - сказав Бондар.

Скарги на відсутність оборонних укріплень

Як повідомляв УНІАН, після повторного вторгнення росіян на північ від Харкова від військових полився потік скарг на відсутність оборонних укріплень на цьому напрямку, хоча було півтора роки на те, аби їх збудувати.

"Ми побачили, що передових позицій немає зовсім. Подекуди незавершене будівництво. Ті ж "зуби дракона" лежали поруч з трасами. Лінія оборони була недобудована", - розповідав зокрема старший лейтенант 47-ї бригади Микола Мельник.

На тлі великої кількості подібних скарг 22 травня у Верховній Раді України створили ТСК, яка має перевірити ситуацію з облаштуванням фортифікацій, а заразом і щодо закупівлі дронів.

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