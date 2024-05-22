Побудувати оборонні споруди у повному обсязі у Харківській області не встигли.

Від початку року уряд виділив 38 млрд грн на будівництво оборонних рубежів. У Кабміні серед важливих напрямків для будівництва фортифікацій ще у грудні 2023 року виділяли Авдіївський, Мар'їнський та Харківську область, зокрема Куп'яньськ–Лиман. Станом на травень найбільші просування росіян – у районі Авдіївки та на Харківщині, йдеться у публікації LIGA.net.

Старший лейтенант 47-ї бригади Микола Мельник зазначає, що побудувати у Харківській області оборонні споруди у повному обсязі не встигли: "Ми побачили, що передових позицій немає зовсім. Подекуди незавершене будівництво. Ті ж "зуби дракона" лежали поруч з трасами. Лінія оборони була недобудована".

За його словами, солдатам "довелося окопуватися там, де довелося". Накреслена лінія оборони не відповідала рельєфу місцевості. Сили оборони мали втрати, а ворог зміг створити плацдарм для наступу. "Ми повторили помилку Авдіївки. Тоді ми казали: нам потрібні лінії оборони за містом. А Сухопутні сили доповідали, що все вже є. І в результаті військовим довелося відступати, бо не було де закопатися", – підкреслив Мельник.

Відео дня

Росіяни будують швидко

Українці бійці додають, що натомість росіяни будують швидко. У них спочатку йде штурмова група, потім – група закріплення, а за ними – будівельний батальйон. Вони тягнуть на собі деревину і починають одразу споруджувати спостережні пункти.

"Ми бачили, як по авдіївському терикону окупанти повзуть з колодами. У росіян є метод швидкої побудови, якого немає у нас", – пояснює Мельник. Так звана оборонна лінія Суровікіна росіян – це три лінії інженерно-фортифікаційних споруд з мінними полями.

Найголовніша українська проблема – неефективне використання ресурсів. І тоді в авральному порядку доводиться все виправляти, підсумовує Мельник. Єдиний вихід – покращувати партнерство між армією та цивільними, зокрема на місцях, де працюють військові.

Проблема українських укріплень

У Верховній Раді України створили Тимчасову слідчу комісію щодо облаштування фортифікацій та закупівлі дронів. До повноважень ТСК відноситься вивчення обставин та підготовки питань щодо, зокрема потреб сектору безпеки і оборони у безпілотних літальних апаратах та формування державного замовлення на виробництво та закупівлю БпЛА.

Вас також можуть зацікавити новини: