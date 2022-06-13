Україна готувалася приєднатися до Європи шляхом реформ напередодні вторгнення Росії.

Євросоюз може розширюватися, а Україна має європейську культуру.

Про це сказав Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю для офіційного журналу ЄС.

"Я переконаний, що Україна має європейську культуру і що ЄС може розширюватися. Україна зі своїми цінностями, культурою та історією вже готувалася приєднатися до Європи шляхом реформ напередодні вторгнення Росії", - заявив дипломат.

Він також зазначив, що не всім країнам вдається отримати кандидатство в ЄС.

"Десять років тому в Салоніках ми пообіцяли Західним Балканам європейське майбутнє. У одних вийде, в інших - ні. Що, якби ми зробили те ж саме для України?",- сказав глава європейської дипломатії.

Кандидатство в ЄС:

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі.

Київ заповнив і передав Єврокомісії опитувальник, що було необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство. Друга - охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС. Офіційний Київ сподівається, що в червні країни-члени Євросоюзу підтримають рішення про статус України як кандидата.

8 червня Європарламент підтримав резолюцію з рекомендацією Євросоюзу надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Рішення Євроради про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС очікується 23-24 червня.

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