Євросоюз може розширюватися, а Україна має європейську культуру.
Про це сказав Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю для офіційного журналу ЄС.
"Я переконаний, що Україна має європейську культуру і що ЄС може розширюватися. Україна зі своїми цінностями, культурою та історією вже готувалася приєднатися до Європи шляхом реформ напередодні вторгнення Росії", - заявив дипломат.
Він також зазначив, що не всім країнам вдається отримати кандидатство в ЄС.
"Десять років тому в Салоніках ми пообіцяли Західним Балканам європейське майбутнє. У одних вийде, в інших - ні. Що, якби ми зробили те ж саме для України?",- сказав глава європейської дипломатії.
Кандидатство в ЄС:
28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі.
Київ заповнив і передав Єврокомісії опитувальник, що було необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство. Друга - охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС. Офіційний Київ сподівається, що в червні країни-члени Євросоюзу підтримають рішення про статус України як кандидата.
8 червня Європарламент підтримав резолюцію з рекомендацією Євросоюзу надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.
Рішення Євроради про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС очікується 23-24 червня.