Прем'єр Угорщини заявив, що Брюссель веде проти Будапешту ідеологічну війну.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поскаржився на шантаж з боку Європейського союзу, яким Угорщину змушують розблокувати допомогу Україні. Про це він заявив в інтерв'ю французькій газеті Le Point.

Орбан звинуватив ЄС в тому, що вони стали на "імперіалістичний" шлях, де стає "все менше суверенних держав".

"Все частіше, незалежно від того, які у вас права за договорами, які розумні аргументи ви їм наводите, вас намагаються змусити робити те, чого ви не хочете. Останніми роками Брюссель веде проти Угорщини ідеологічну війну і постійно намагається нас шантажувати. Навіть голова комітету на останній сесії парламенту публічно заявив, що Угорщина не отримає належних їй коштів ЄС, доки не відмовиться змінити свою позицію щодо міграції та гендерних питань", – заявив Орбан.

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Крім того, угорський прем'єр заявив, що через позицію ЄС стосовно України в Угорщині настане "армагедон".

"Це своєрідний гайд шантажу. Мовляв, якщо ми будемо діяти як суверенна країна, то Угорщина одразу потрапить під величезну фінансову блокаду, а українське питання буде пов’язане з верховенством права. Ці два питання не мають жодного відношення один до одного! Тоді в Угорщині буде армагедон. Знаючи Брюссель, вони можуть це зробити", – сказав Орбан.

Скандальний політик також вчергове розкритикував ідею надання Україні грошової допомоги. Він сказав, що війна "не закінчиться на полі бою" та закликав сторони "сісти за стіл перемовин".

Допомога від ЄС: що треба знати

У грудні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті Євросоюзу в Брюсселі наклав вето на допомогу Україні у вигляді 50 млрд євро. 1 лютого відбудеться саміт, під час якого лідери країни-членів ЄС ще раз спробують досягти рішення стосовно пакету допомоги Україні.

29 січня Financial Times повідомив, що Брюссель вдарить по економіці Угорщини, якщо Орбан блокуватиме допомогу Україні. На тлі цього прем'єр Угорщини сказав, що готовий піти на компроміс.

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