Голова угорського уряду заявив, що позиція Будапешту не змінилась, але є варіант для вирішення питання.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що готовий погодити виділення допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро від ЄС за однієї умови. Йдеться про те, шо суму кожного року будуть затверджувати одностайно. Про це він заявив в інтервʼю виданню Le Point.

"Ми вирішили зробити компромісну пропозицію… Угорщина готова брати участь у вирішенні 27, якщо вони гарантують, що ми щороку вирішуватимемо, чи будемо ми продовжувати надсилати ці гроші чи ні. І це щорічне рішення має мати таку ж правову основу, як і сьогодні: воно має бути одноголосним. На жаль, ця позиція щороку сприймається або інтерпретується деякими країнами як засіб шантажу", – зазначив Орбан.

Водночас від підкреслив, що позиція Угорщини залишається чіткою. Будапеш вважає, що військового вирішення війни в Україні немає, потрібно шукати дипломатичний варіант. До того ж Угорщина не згодна з виділенням Україні 50 мільярдів євро, тому що це велика сума.

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Допомога ЄС для України

Радник Орбана 29 січня заявляв, що Угорщина заявила про свою готовність до компромісу, який дозволить профінансувати запропонований Євросоюзом пакет допомоги Україні з бюджету блоку напередодні екстреного саміту 1 лютого.

Водночас лідери ЄС зобов'яжуться продовжувати надавати військову підтримку Україні. Це зазначено у проекті висновків, які лідери ЄС мають схвалити на саміті 1 лютого у Брюсселі.

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