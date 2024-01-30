Прем'єр Угорщини розкритикував ЄС за бажання виділити Україні фінансову допомогу.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан дав інтерв'ю французькій газеті Le Point. Він звинуватив Європу в "шантажі" та "маніпуляціях" і підтримав Дональда Трампа.

Журналістика запитала в прем'єра, чи вважає той Трампа своїм союзником. Він відповів, що підтримував екс-президента США на виборах у 2016 році і зараз його позиція не змінилася.

"Тоді (ред, – у 2016 році) я чітко сказав, що нам потрібен Дональд Трамп у Європі. Бо коли Трамп каже "Знову зробимо Америку великою" або "Америка перш за все", це легітимізує нам "Знову зробити Європу великою" та "Європа перш за все". Поставте Європу на перше місце, поставте Францію на перше місце, поставте Угорщину на перше місце. Це нормальне ставлення в міжнародній політиці, якщо ми хочемо досягти угод на основі національних інтересів", – сказав Орбан.

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Крім того, Орбан назвав Трампа одним із найуспішніших президентів Сполучених Штатів з точки зору зовнішньої політики: "Моє особисте переконання залишається в тому, що якби американського президента звали Дональд Трамп у лютому 2022 року, війни в Європі не було б. Сьогодні, крім нього, я не бачу нікого в Європі чи Америці, хто був би достатньо сильним лідером, щоб зупинити війну. У миру є ім'я: Дональд Трамп".

Блокування Угорщиною допомоги Україні: що треба знати

У грудні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті Євросоюзу в Брюсселі наклав вето на допомогу Україні у вигляді 50 млрд євро. На саміті 1 лютого лідери ЄС знову спробують досягти угоди щодо пакету допомоги Україні.

29 січня Financial Times повідомив, що Брюссель вдарить по економіці Угорщини, якщо Орбан блокуватиме допомогу Україні. Йдеться про стратегію, спрямовану на усунення економічних недоліків Угорщини, підрив її валюти і обвал довіри інвесторів у спробі завдати шкоди.

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