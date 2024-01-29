Розроблені заходи обвалять курс угорської національної валюти.

Брюссель розробив план, який демонструє загострення боротьби між ЄС і Угорщиною. ЄС саботуватиме економіку Угорщини, якщо Будапешт знову заблокує нову допомогу Україні.

Financial Times пише, що Брюссель виклав стратегію, спрямовану на усунення економічних недоліків Угорщини, підрив її валюти і обвал довіри інвесторів у спробі завдати шкоди, якщо Будапешт відмовиться зняти вето з допомоги Києву.

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, поклявся заблокувати використання бюджету ЄС для надання фінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро на екстреному саміті лідерів у четвер.

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Якщо він не відступить, інші лідери ЄС повинні публічно поклястися назавжди припинити фінансування Будапешта, щоб налякати ринки, спровокувати падіння валюти і різке збільшення вартості запозичень.

"Це Європа каже Віктору Орбану: "Досить; пора встати в стрій. У вас може бути пістолет, а у нас базука", - сказав Муджтаба Рахман, директор по Європі консалтингової компанії Eurasia Group.

У документі йдеться, що у разі відсутності угоди на саміті 1 лютого глави інших держав і урядів публічно заявлять, що у світлі неконструктивної поведінки угорського прем'єра вони не можуть уявити, що кошти ЄС будуть надані Будапешту.

Без цього фінансування "фінансові ринки та європейські та міжнародні компанії можуть бути менш зацікавлені в інвестиціях в Угорщину", йдеться в документі. Таке покарання "може спровокувати подальше збільшення вартості фінансування державного дефіциту і падіння курсу валюти".

Янош Бока, міністр у справах ЄС Угорщини, що Будапешт не знав про фінансову загрозу, але його країна "не піддається тиску".

"Угорщина не встановлює зв'язку між підтримкою України і доступом до фондів ЄС і не сприймає, коли це роблять інші сторони", - сказав він. "Угорщина брала і братиме конструктивну участь у переговорах".

Але в знак зростаючого тиску на Будапешт з метою знайти компроміс, Бока повідомив, що в суботу Будапешт направив до Брюсселя нову пропозицію, в якій уточнить, що тепер він готовий використовувати бюджет ЄС для фінансування України, якщо будуть вжиті заходи, які дадуть Будапешту можливість змінити свою думку пізніше

У документі, підготовленому чиновниками Ради ЄС, йдеться про економічну вразливість Угорщини, включаючи "дуже високий державний дефіцит", "дуже високу інфляцію", слабку валюту і найвищий в ЄС рівень виплат з обслуговування боргу в пропорції до валового внутрішнього продукту.

Зазначається, що робочі місця та економічне зростання значною мірою залежать від закордонного фінансування, яке ґрунтується на високому рівні фінансування з боку ЄС. Три дипломати ЄС повідомили, що багато країн підтримали цей план.

Бока сказав, що Будапешт хоче "вивчити можливість більш конструктивного і європейського рішення" і запропонував підтримати план в 50 млрд євро, якщо буде надано право щорічного вето на виплати. Інші країни ЄС вже відмовилися від цієї пропозиції, оскільки побоюються, що Орбан буде блокувати план щороку і домагатися нових поступок. Але один з дипломатів додав, що Орбан "ні за що" не отримає право вето на фінансування.

Бока заявив, що "політичний тиск на Угорщину постійний і сильний", але він не вплинув на переговори його уряду.

"Нам довелося зробити крок, і ми віримо, що інша сторона буде такою ж гнучкою", - додав він.

Хоча у 26 країн-членів ЄС є план "Б" по відправці грошей Києву поза бюджетом ЄС, це вимагає ратифікації національними парламентами, що призведе до затримок і невизначеності.

Кілька столиць розглядають можливість використання статті 7 Договору про Європейський Союз, яка дозволила б Брюсселю позбавити Будапешт права голосу або, за словами одного дипломата, заблокувати виплату грошей. Однак інші дипломати відкинули цю ідею, оскільки вона вимагає одноголосної підтримки, а багато країн не хочуть застосовувати такі серйозні санкції.

Бока сказав, що важливо "зберегти єдність" ЄС, додавши: "Саме тому ми готові йти на компроміси, якщо вони не зачіпають наші життєво важливі інтереси". Однак він додав, що якщо компроміс не вдасться, то Будапешт наполягатиме на створенні окремого фонду для України поза бюджетом ЄС.

Допомога Україні від ЄС - головні новини

У грудні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті Євросоюзу в Брюсселі наклав вето на допомогу Україні у вигляді 50 млрд євро. На саміті 1 лютого лідери ЄС знову спробують досягти угоди щодо пакету допомоги Україні.

Попередньо всі 27 країн-членів Євросоюзу погодилися на 4-річну програму підтримки України в 50 млрд євро.

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