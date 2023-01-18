За його словами, ці вимоги є шкідливими для налагодження мирного переговорного процесу.

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав неприйнятними вимоги Росії до України щодо врахування "нових територіальних реалій".

Як заявив Блінкен під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі, ці вимоги є шкідливими для налагодження мирного переговорного процесу.

"Російські вимоги до України визнати нові територіальні реалії є неприйнятними та не дозволяють налагодити переговорний процес", - заявив Блінкен.

Держсекретар додав, що США та союзниками забезпечують Україну всім необхідним, щоб вона добилася успіху в протистоянні російській агресії. Це найкоротший шлях до завершення війни та переходу до дипломатії.

"Найшвидший шлях досягти стійкого завершення цієї війни, дійти до дипломатії, до переговорів – це посилити Україну на полі бою. Це саме те, що ми робимо", – сказав він.

РФ вимагає від України відмовитися від окупованих територій

Армія РФ виснажена, тому у Кремлі відчайдушно шукають шляхи посадити Київ за стіл переговорів. Втім, РФ висуває Україні вимоги.

Зокрема, у Кремлі заявили, що Москва може підписати мирний договір з Україною, але в рамках цих домовленностей Києву треба визнати окуповані території російськими. Речник Путіна Пєсков додав, що жоден план, який не враховує ці "реалії", створені Росією, не може претендувати на те, щоб бути затвердженим.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував цю заяву. "Реалії РФ – це ганьба, поразка та її розвал. Без урахування цих реалій ніякий "мирний план" не відбудеться. Спілкуванням з Іблісами призводить до прикрого випадіння з реальності", - заявив він.

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