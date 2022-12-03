На думку аналітиків, Росія хоче створити динаміку, за якої західні офіційні особи пропонуватимуть РФ превентивні поступки.

Росія заявами про переговори намагається отримати вигоду від бажання Заходу вести діалог.

Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW). На їхню думку, країна-агресор хоче створити динаміку, в якій союзники будуть відчувати потребу зробити превентивні поступки, аби заманити її за стіл переговорів.

Аналітики нагадали, що 2 грудня президент РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з Олафом Шольцом, в якій неправдиво заявив про негативний вплив фінансової та військової допомоги Заходу. Нібито через це український уряд категорично відкидає переговори між Москвою та Києвом.

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"Дзвінок Путін-Шольц відповідав дипломатичному зверненню Джо Байдена 1 грудня, у якому глава США вказав, що готовий поговорити з російським диктатором, якщо той шукатиме спосіб припинити війну", - вказується у звіті ISW.

Дмитро Пєсков відповів на коментар Байдена та наголосив, що "спеціальна військова операція" продовжуватиметься.

"Заяви Путіна та Пєскова щодо переговорів є наслідком коментарів Сергія Лаврова 1 грудня в контексті засідання ОБСЄ, повторюючи ту саму вимогу, яку Москва висувала до НАТО раніше. Міністр закордонних справ РФ зазначив, що Кремль буде готовим до переговорів, якщо Захід погодиться обговорювати документи, запропоновані Росією 17 грудня 2021 року. Тоді МЗС РФ опублікувало вимоги щодо "гарантій безпеки", - пояснили в ISW.

На думку аналітиків, Путін, Лавров і Пєсков зробили ці заяви щодо переговорів, аби створити у Заходу враження, що Росію потрібно залучити до переговорів.

"Кремль, ймовірно, має намір створити динаміку, за якої західні офіційні особи пропонуватимуть РФ превентивні поступки в надії переконати Росію розпочати переговори, не вимагаючи значних попередніх поступок у відповідь. Кремль також зберіг свою розпливчастість щодо теми переговорів, ймовірно, аби переконати Захід розпочати процес без чіткого визначення того, чи ведуться переговори про припинення вогню, мирний процес чи остаточну мирну угоду", - припускають в Інституті вивчення війни.

У звіті вказується, що лише Росія отримає вигоду від тимчасової угоди з Україною та західними країнами. Таким чином Путін намагається створити паузу в бойових діях, що дозволить йому зміцнити російську армію для майбутніх операцій в Україні.

Заява Байдена про готовність до переговорів з Путіним

Як повідомляв УНІАН, на тлі заяв РФ про переговори президент США Джо Байден сказав, що готовий сісти за стіл переговорів з Путіним у консультації з Францією і НАТО, щоб дізнатися "чого він хоче і що у нього на думці".

Однак такий крок на зустріч можливий, якщо очільник Кремля "продемонструє зацікавленість у завершенні розпочатої ним війни проти України".

Тоді у РФ відповіли, що Путін "був і залишається відкритим для переговорів з метою забезпечення інтересів РФ", однак проблема у небажанні США визнати російськими захоплені українські території.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на цей ділог, наголосивши, що Путін не може бути суб’єктом діалогу зі світом.

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