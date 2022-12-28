Дмитро Пєсков просить "врахувати російські реалії" під час ймовірних переговорів.

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що Москва може підписати мирний договір з Україною, але в рамках цих домовленностей Києву треба визнати втрачені території російськими.

"Поки немає жодного "мирного плану" України, давайте почнемо з цього. Знову ж таки: не може існувати ніякий "мирний план" України, який не враховує сьогоднішніх реалій з російської території, з входженням до складу Росії нових регіонів – чотирьох (Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей на додачу до анексованого Криму – УНІАН)", - сказав речник Путіна для РБК.

Пєсков додав, що жоден план, який не враховує ці "реалії", створені Росією, не може претендувати на те, щоб бути затвердженим.

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Нагадаємо, що раніше Кремль висував президентові України Володимиру Зеленському ультиматум. Також Пєсков зганьбився, коментуючи візит Зеленського в Херсон.

Росія просить переговорів з Україною: що треба знати

Армія окупантів виснажена, а тому у Кремлі відчайдушно шукають шляхи посадити Київ за стіл переговорів.

Водночас в МЗС РФ плутаються у заявах: Сергій Лавров каже, що Росія нібито не просила перемовин, хоча його колега Марія Захарова заявляла зворотнє.