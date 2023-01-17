Поки офіційних подробиць майбутнього візиту Блінкена до Пекіна не оприлюднено.

Довгоочікувана поїздка державного секретаря Ентоні Блінкена до Китаю може відбутися 5-6 лютого.

Як повідомляє POLITICO з посиланням на вашингтонських дипломатів, на порядку денному під час офіційних зустрічей держсекретаря, ймовірно, буде війна в Україні.

Під час візиту Блінкен зустрінеться, зокрема, з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом. Поїздка є продовженням зустрічі президента Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпіном в листопаді, на якій американський лідер пообіцяв "підтримувати відкриті лінії зв’язку" з Пекіном у період загострення взаємин між країнами.

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Поки ані Державний департамент США, ані уряд Китаю не оприлюднили подробиць майбутнього візиту Блінкена до Пекіна. Минулого місяця речник Держдепу Нед Прайс, коментуючи майбутню поїздку, зазначав:

"Я впевнений, що коли міністр поїде до Пекіна, а ми все ще очікуємо, що це станеться на початку наступного року, війна Росії проти України буде на порядку денному. … Ми сподіваємось і очікуємо, що КНР не сприятиме зусиллям Москви, надаючи допомогу в безпеці або систематично допомагаючи Москві уникати санкцій".

Крім цього, порядок денний держсекретаря, ймовірно, включатиме зростання ядерного арсеналу Пекіна, співпрацю між країнами у боротьбі з наркотиками та визволення громадян США, які утримуються в Китаї.

Позиція Пекіна щодо війни в Україні

Китай тривалий час утримувався від будь-якої критики на адресу РФ у зв’язку із вторгненням до України. Китайські офіційні особи незмінно повторюють, що КНР виступає за припинення вогню, припинення війни та мирні переговори.

У вересні було публічно повідомлено, що лідер Китаю Сі Цзіньпін висловив Путіну свою стурбованість тривалою війною в Україні. Після масованого обстрілу України російськими окупантами 10 жовтня Китай публічно закликав до деескалації та діалогу.

На початку листопада Сі Цзіньпін провів зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, на якій застеріг Росію від застосування ядерної зброї та загрозам її використання. В листопаді після зустрічі з Сі Цзіньпіном президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Китай готовий до співпраці задля припинення війни в Україні.

Екс-посол США і член санкційної групи "Єрмак-Макфол" Майкл Макфол також наголошував, Китай непублічно підтримує санкції проти Росії, відмовляється їй допомагати і надавати технології. Водночас офіційно Китай не приєднався до західних санкцій проти Росії. Через таку реакцію Китая на війну дипломатичні відносини з країнами Заходу, зокрема, ЄС, погіршилися. За інформацією ЗМІ, тепер Китай прагне поліпшити ситуацію.

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