Зеленський заявив про необхідність тристоронньої зустрічі з Трампом та Путіним

Завтра спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф відправиться до Санкт-Петербурга.

Росія має ухвалити рішення, щоб припинити війну та вбивства. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з американською делегацією на чолі з посланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Він зазначив, що шукаються рішення для завершення цієї війни.

"Україна більш за будь-кого потребує миру. Росія має припинити цю війну", - наголосив він.

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За його словами, тільки Росія має ухвалити рішення, щоб припинити ці вбивства.

Він зазначив, що на пропозицію про енергетичне перемир’я Росія відповіла продовженням атак: йде робота над пошуком рішення, щоб через американців передати ці ідеї росіянам.

"Одна з важливих ідей - організувати потенційно тристоронню зустріч лідерів. Бо це ті речі, які можуть зробити тільки лідери. Стів завтра виїздить до Росії. Подивимося, що скаже Путін", - зазначив Зеленський.

За його словами, американці пообіцяли Україні "потужні гарантії" на рівні 5 статті НАТО і різні пропозиції вже зафіксували в документі.

"Ми не програємо у війні, але ми втрачаємо людей. Зараз Україна отримує розвіддані від США. Думаю, що за 48 годин матимемо відновлення Starlink", - додав він.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере повідомив, що завтра спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф відправиться до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом. Він розповість про пропозиції, які обговорювалися на зустрічі в Осло.

Візит представників Трампа по РФ

Як повідомляв УНІАН, завтра, 21 жовтня, спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрінуться в Санкт-Петербурзі з Володимиром Путіним.

Видання The New York Times написало, що там представники Трампа, як очікується, зроблять наступний крок у своїх зусиллях продемонструвати переваги укладення угод з Путіним, домігшись звільнення американця, який вже тривалий час перебуває під вартою.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова вислухати пропозиції Віткоффа і Кушнера на майбутніх переговорах, але не має наміру йти на політичні поступки".

Джаред Кушнер пропустив сьогоднішню зустріч із Володимиром Зеленським в Осло. За даними американських ЗМІ, Кушнер захворів на грип.

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