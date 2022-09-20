Турецький президент закликав світ підтримати "мирні ініціативи Туреччини".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав покласти край війні в Україні.

У своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку Ердоган сказав, що "у війни ніколи не буде тріумфу, а в справедливому мирному процесі не буде переможених".

Турецький президент закликав світ підтримати "мирні ініціативи Туреччини щодо врегулювання цієї суперечки раз і назавжди".

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"Нам потрібен гідний вихід з цієї кризи. І це можливо тільки через дипломатичне рішення, яке є раціональним, справедливим, і придатним для застосування", – сказав він.

За слова Ердогана, Туреччина докладає зусиль для припинення війни, і інші країни повинні цьому сприяти.

На тлі заяв про підготовку так званого референдуму про приєднання окупованих територій України до Росії, Ердоган наголосив на пріоритетності захисту територіальної цілісності України.

"Ми докладаємо величезних зусиль для того, щоб війна була завершена шляхом захисту територіальної цілісності і суверенітету України раз і назавжди. Ми хотіли б звернутися до всіх міжнародних організацій і країн світу – підтримайте мирні ініціативи Туреччини щодо врегулювання цієї суперечки", – додав він.

Як писав УНІАН, Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Зеленським. Телефонна розмова відбулася перед виступом глави турецької держави на 77-й сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Раніше сьогодні Ердоган заявив, що під час зустрічі в Узбекистані минулого тижня російський диктатор Володимир Путін запевнив його у своїй готовності завершити криваву війну проти України.

"І він насправді показує мені, що він готовий завершити це якомога швидше. Це було моє враження, оскільки так, як справи рухаються зараз, то це досить проблематично", – сказав Ердоган.

20 вересня Росія продемонструвала перехід до того, що аналітики назвали "небезпечним шляхом ескалації". У "ЛНР", "ДНР", а також Херсонській та Запорізькій областях ставленики Кремля заявили про намір провести референдуми про приєднання захоплених територій України до Росії вже наприкінці цього тижня – з 23 по 27 вересня.

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