Україні будуть повернуті захоплені території, наголосив президент Туреччини.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявляє, що Україна і Росія домовились про обмін 200 заручників.

Про це Ердоган сказав в інтерв'ю програмі News Hour на телеканалі PBS.

"В Узбекистані, я зустрівся з президентом Путіним, і у нас відбулися дуже розгорнуті обговорення з ним. І він насправді показує мені, що він готовий завершити це якомога скоріше. Це було моє враження, оскільки так, як справи рухаються зараз, то це доволі проблематично. 200 полонених буде обмінено на основі домовленості між сторонами", - заявив Ердоган.

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Він додав, що на його думку, буде зроблено значний крок уперед.

При цьому, у турецького лідера запитали, чи повинна Росія зберегти частину території, захоплену в Україні з лютого.

"Коли ми говоримо про взаємну домовленість, це те, що ми маємо на увазі. Якщо мир буде встановлено в Україні, звичайно, повернення землі, куди було здійснено вторгнення, стане дійсно дуже важливим. Це те, що очікується. Це те, що є бажаним. Путін робить певні кроки. Ми робимо певні кроки. Землі, які зазнали вторгнення, будуть повернуті Україні", - наголосив Ердоган.

Водночас, як сказав президент Туреччини, з 2014 року не було зроблено жодного кроку, аби повернути Крим Україні.

Також він сказав, що вторгнення не може бути виправданим.

Нагадаємо, РФ вдерлася в Україну вранці 24 лютого. Окупанти атакували різні об'єкти, захоплювали населені пункти і робили людей своїми заручниками.

Київ і Москва вже проводили обмін полоненими. Зокрема, 2 вересня в Донецькій області в результаті обміну були звільнені 14 українських бійців, які потрапили в полон супротивника наприкінці травня.

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