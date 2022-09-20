Нове загострення "референдумної" теми пов’язане з поразками РФ на фронті.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснили, як заяви про "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України підігріває роспропаганда.

Про це повідомляється на сторінці ЦСКІБ у Facebook.

Там заявили, що "негайних референдумів" в тимчасово окупованих Донецькій, Луганській і Херсонській областях вимагають представники їхніх російських адміністрацій.

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"З точки зору міжнародного права і для подальших дій України і партнерів, всі російські псевдореферендуми – звичайна фікція, яка не змінить курсу на деокупацію. Нове загострення "референдумної" теми пов’язане з поразками РФ на фронті. Проведення Росією нових псевдореферендумів та оголошення про анексію нових українських територій закриє будь-яку можливість для переговорів та посилить західну підтримку України. Хворобливе питання про "референдуми" найкраще знімає з порядку денного ЗСУ - Харківщина тому приклад", - сказано у повідомяленні.

У ЦСКІБ також нагадали, що підготовка і організація проведення окупаційних псевдореферендумів - це кримінальний злочин, за який нестимуть відповідальність всі до цього причетні.

Як повідомляв УНІАН, так звана "народна рада" псевдореспубліки "ЛНР" проголосувала за проведення з 23 до 27 вересня "референдуму" про входження до складу Російської Федерації. Ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що вони проведуть свій "референдум" у той же період.

Також на Херсонщині окупанти також оголосили про проведення "референдуму" про приєднання до РФ.

Згодом голова фейкової адміністрації Запорізької області Євген Балицький підписав розпорядження про проведення псевдореферендуму.